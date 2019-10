Los militares del MADOC recibirán formación en igualdad y contra el acoso sexual

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y el Ministerio de Defensa ha acordado la agenda de actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses para la formación de los militares españoles en igualdad y para prevenir el acoso sexual. De esta manera se ha previsto llevar a cabo un curso de 'Asesoría de Género en Operaciones (AGO)', en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, que se celebrará en Granada durante la tercera semana de noviembre.

En concreto, han firmado una adenda para 2019 para el Protocolo de Cooperación y Colaboración 2019-2022 en la realización de políticas de igualdad dirigidas al personal militar y civil de ese departamento.

Así, han acordado celebrar también un Curso Internacional para formar en materia de "género en operaciones" al personal militar y civil de la Unión Europea que se va a desplegar en misiones internacionales de la UE, OSCE, OTAN y NNUU. Este curso está certificado por el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa y se organiza también a nivel nacional para el personal militar español que va a participar en operaciones internacionales.

También incluye el desarrollo de la función 'EU Gender Military Training Discipline Leader for Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations', para el "adiestramiento militar en género" para las citadas misiones y operaciones, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre en Madrid.

Además, se formará al personal destinado en las Unidades de Prevención frente al Acoso (UPA) y al personal militar con responsabilidad en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar, personal y profesional.

Finalmente, han acordado celebrar una Jornada de fomento del liderazgo de las mujeres en las Fuerzas Armadas, para impulsar su promoción profesional y visibilizar e incrementar el número de mujeres en los puestos de oficiales y suboficiales.

El convenio de colaboración tendrá una dotación de 70.000 euros, lo que supone un 40 por ciento más que en el anterior, y cada entidad aportará el 50 por ciento.