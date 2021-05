Los 4 millones no gastados en fiestas para asuntos urgentes en Granada: la propuesta de Podemos-IU

El grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno de la ciudad que invierta los cuatro millones de euros que no se han gastado en distintas partidas dedicadas a fiestas locales como el día de la Cruz o la Semana Santa con motivo de la pandemia. El concejal Paco Puentedura informó de que la ejecución presupuestaria permite liberar esta cantidad que no se van a ejecutar en partidas de gasto en este ejercicio y, por tanto, puede destinarse a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

El grupo municipal propone que este montante sea redirigido en forma de ayudas a los sectores de la industria cultura, el pequeño comercio, el turismo y la hostelería, así como a las familias más necesitadas a través de una potenciación de las políticas sociales. "Estos cuatro millones de euros permiten que el Ayuntamiento devuelva al pequeño comercio y la hostelería las tasas de basura y terrazas y las facturas del agua cobradas indebidamente cuando estaban cerrados o limitados", propone el edil que subraya la necesidad de "darle oxígeno al área de Servicios Sociales para que pueda atender a un mayor número de familias".

Puentedura suma a estas ideas la creación de un plan especial de limpieza y desinfección del transporte público para "poder recuperar viajeros y que el Consistorio deje de perder dinero a consecuencia de esta merma" y llama al equipo de gobierno a que "no siga con la misma estrategia del año pasado y espere a final de año a ayudar a las personas en emergencia social".

Los datos son del propio área de Economía y de los distintos técnicos municipales, que los trasladaron en la anterior Comisión para la elaboración del presupuesto. Son cuatro millones de euros que como consecuencia de la pandemia llegan de gastos que el Ayuntamiento no tiene que ejecutar. Puentedura señala que alrededor de 800.000 euros no serán ejecutados en concepto de los planes especiales de limpieza como el de Semana Santa, el Día de la Cruz o de actividades de Navidad como la Cabalgata de Reyes y en previsión de que el Corpus tampoco tenga lugar. Puentedura añade que existe medio millón de euros que no se computa en gasto de infraestructura y mantenimiento de estas fiestas, así como de iluminación extraordinaria.

"Derivado del cierre y limitación de la actividad de comercios y bares por la pandemia", sostiene el concejal, "hay una previsión de ahorro de 300.000 que no se gastarían en el tratamiento industrial de basura y otro medio millón que no se ejecuta en mantenimiento y limpieza de jardines ya que muchos parques continúan cerrados por las limitaciones sanitarias”.

El concejal de la formación agrega que existe otro millón 'ahorrado' en concepto de limpieza, mantenimiento y consumo eléctrico de edificios municipales ya que muchos de ellos no están totalmente ocupados al estar parte de la plantilla teletrabajando y debido al fomento de la administración electrónica.

"Todo lo anterior supone 3 millones de euros, a lo que hay que añadir la renovación del contrato de limpieza y basura de Inagra, que tiene una reducción de otro millón de euros en el canon general”, sostiene Puentedura que recalca que "a estas fechas ya se sabe que no se va a gastar ese dinero por lo que pedimos al bipartito una modificación de estas partidas presupuestarias, para que el dinero no se pierda y que se destinen a cubrir necesidades urgentes de la ciudad".