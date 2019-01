Movilidad asegura que el cambio de líneas ha reducido los transbordos

Uno de los mayores inconvenientes que provocó la llegada de la LAC fue el incremento de los transbordos. Esta corredor central obligó a los granadinos a utilizar varias líneas para realizar sus desplazamientos. Sin duda, una incomodidad que motivó también un descenso del número de viajeros. Ante esta situación, el equipo de gobierno socialista realizó una reordenación vintage del sistema de autobuses el pasado mes de junio para lograr una mayor igualdad entre los barrios y acabar con estos incómodos saltos.

Según explicó ayer la edil de Movilidad, Raquel Ruz, el objetivo se ha cumplido. Desde la reordenación se ha conseguido reducir la tasa de transbordos del 20% hasta el 9,30% una cifra muy cercana a la anterior a la llegada de la LAC en torno al 7% y que supone una media de 100.000 menos al mes. "Es una cifra muy significativa que mejora la calidad de vida de las personas que usan el transporte".

La concejal también destacó que en cifras globales la recaudación ha subido un 11%. "Lo que significa que el transporte tiene cada vez más aceptación". Aunque reconoció que los primeros meses tras una reordenación son los más complicados , a su juicio, estas cifras demuestran que “vamos mejorando día a día y no tenemos problema en escuchar a los vecinos e ir haciendo las modificaciones que sean necesarias”.

Los grupos de la oposición no han visto con tan buenos ojos los datos aportados por Raquel Ruz. La edil aseguró que no aportaba las cifras globales de viajeros de cada línea porque el número total "no dice nada pues antes, con la LAC, un mismo viajero tenía que coger más autobuses y se contabilizaba varias veces. Ahora, el mismo usuario se sube en uno y por tanto se cuenta sólo esa vez". "Es mucho más significativo el dato de la recaudación", agregó Ruz que no aportó un dato en euros y sólo dijo que "ha aumentado un 11%.

En la rueda de prensa, la edil aportó un cuadrante con una serie de datos. Sin embargo, solo aparecen los ejes principales de líneas justificando un aumento que, a priori, no se puede demostrar puesto que por ejemplo introduce como variable en recaudación y viajeros la línea 8 en tres de los ejes comparados. En la línea 33, –antigua SN1–, sí se aprecia con claridad el aumento pues en noviembre de 2017 sumaba un total de 326.000176 viajeros y 256.086 euros frente a los 342.100 y 268.909 euros de 2018. Tampoco se ha aportado una información detallada por líneas, y meses que permita establecer una comparativa real. No hay rastro, del mismo modo, de cuántos transbordos había antes y cuántos ahora.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, criticó ayer estas cifras. Según detalló no cuadra pues en diciembre se presentó el expediente de estructura de costes. "Este documento dice que ha bajado el coste de explotación a 33 millones pero han empeorando el servicio y reducido kilómetros", aseguró.

Esto mismo lo advirtió el portavoz de IU, Francisco Puentedura quien ya ese mes lo resumió de esta forma: "El gobierno municipal subió las tarifas del transporte público un 10%, ha recortado en 77.800 los kilómetros y el coste global del servicio ha bajado en 2.643.285 euros respecto al año anterior". "¿Qué ha pasado entonces para que el Ayuntamiento tenga que poner más como subvención y se haya incrementado el déficit? Que ha bajado la recaudación porque ha descendido el número de viajeros", dijo el edil.

La concejal de Movilidad, sin embargo, aseguró que el aumento de la estructura de costes está relacionada con el pago de las amortizaciones de la nueva flota que debería adquirir Rober, la elevación del precio de la gasolina y el paso de conductores de Alhambra Bus a Transportes Rober.

Por su parte, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, tampoco vio ayer creíbles estas cifras. “Sin datos globales y sin datos de viajes restando transbordos la conclusión que han sacado es una mera especulación. El aumento de la recaudación puede deberse a otras causas. Por ejemplo, disminución de uso por residentes con abono y aumento de uso por turistas sin abono. La realidad es que no se ha reducido el trafico privado ni la contaminación”.