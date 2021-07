El movimiento LGBTI+ Granadino exige al nuevo gobierno la ejecución del Plan Estratégico LGBTI+

Las asociaciones LGBTI+ Granadinas agrupadas en lo que ya debería ser el Consejo Municipal LGBTI+ del Ayuntamiento de Granada, según se refleja en el Plan Estratégico Municipal de Diversidad Afectivo-Sexual, Corporal y de Géneros de la ciudad de Granada (PEDAS), agradecen al nuevo equipo de gobierno la aprobación de la moción LGBTI+ aprobada por el pleno de hoy, viernes 30 de julio, al mismo tiempo que denuncian el excesivo nivel de politización de la temática LGBTI+, que contrasta con la casi nula intervención social al respecto, algo que se equilibraría con menos mociones en los plenos, y más proyectos ejecutados en las calles, órganos e instituciones de la ciudad. Todas las asociaciones locales LGBTI+ a excepción del grupo local Granada Visible, que no ha querido colaborar con la institución municipal ni formar parte del movimiento LGBTI+ granadino, consensuaron un escrito enviado a la nueva concejala de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores, Nuria Gutiérrez Medina, que fue enviado a su correo electrónico el pasado miércoles 28 de julio. En dicho escrito, las asociaciones firmantes expresaban su decepción por el fracaso político y técnico que supone la no ejecución del plan dos años y medio después de su aprobación, y exigían entre otras cuestiones la constitución oficial del Consejo Municipal LGBTI+, la inclusión del plan en los presupuestos, la creación de una mesa técnica formada por personal técnico del ayuntamiento responsables de la ejecución de dicho plan, y la comunicación trimestral de su desarrollo al Consejo.Hay que recordar que el Plan Estratégico es el primer plan de temática LGBTI+ del municipio de Granada aprobado por unanimidad en el último pleno del ayuntamiento con los votos a favor de PP, Ciudadanos, IU-Unidas Podemos, Vamos Granada y 2 concejales independientes, además del grupo promotor, PSOE. El plan tiene una vida de cuatro años, de 2019 a 2022, con ambiciosas líneas de actuación y cantidad de acciones a desarrollar entre las que se encuentran la creación del Observatorio de delitos de odio, formación de personal municipal, intervenciones en centros educativos, y otras de ámbito cultural, servicios sociales específicos (vivienda, mayores…), sensibilización ciudadana y hasta el turismo.Sin embargo, y a día de hoy, ninguna línea de actuación cuenta con un mínimo de desarrollo. Las asociaciones denuncian que las pocas actuaciones desarrolladas se hayan concentrado en torno a la fecha del 28 de Junio de 2020 y 2021, lo cual confirma que el verdadero interés del plan es político, y no social. Tanto es así que, de las pocas actividades organizadas por el anterior consistorio están el desarrollo de la 1ª Campaña Municipal de sensibilización y el 1º concurso fotográfico municipal por los derechos humanos LGBTI+, queda aún pendiente de la adjudicación de premios, a un mes largo de su finalización.No obstante, las asociaciones reconocen la disposición de la nueva concejala, mostrada por la moción aprobada hoy viernes 30 de julio, que incluye el desarrollo de las exigencias planteadas por las asociaciones. También agradecen su apoyo a la concejala de Igualdad, Ana Muñoz, y a Elisa Cabrerizo de Unidas Podemos, así como a todo el personal político y técnico de nuestro municipio que apoye y posibilite el desarrollo profesional del Plan.En el contexto actual de auge del odio legitimado por VOX y quienes con ellos colaboran las asociaciones permaneceremos observantes y animamos y agradecemos la solidaridad y colaboración ciudadana y de todo el tejido social granadino para que no se invisibilice, ni se disfrace, ni se dificulte el desarrollo del Plan Estratégico Municipal de Diversidad.