El movimiento LGTBI denuncia la aparición de pintadas homófobas en Granada

"HOMOSEXUAL: El fuego de Sodoma y Gomorra volverá ¡Escapa por tu vida!", reza una de las pintadas que han aparecido en mobiliario urbano de Granada. En este caso, es una pegatina en una papelera del Parque García Lorca, pero no es el único soporte para estos mensajes de odio, también están en bancos, paredes y cajones metálicos.

Casi todos están en la zona del centro y el entorno de Cartuja, aunque también en el Paseo de los Tristes y en el Palacio de Congresos, señala Chema del Águila, portavoz de la asociación Granada Visible, que está recopilando fotografías de estos actos para después interponer una denuncia ante la policía.

Todos estos recados amenazantes se sustentan en una base bíblica como puede ser el mencionado capítulo de Sodoma y Gomorra u otros en los que directamente habla del castigo como la pintada en un banco que señala: "Homo, arrepiéntete o el infierno eterno te tragará". Además, añade del Águila que muchas de estas pintadas están acompañadas de simbología neonazi como es el número 8 o la combinación de éste con la letra H.

Y es que el amigo/a homófobo/a tiene hasta su propia firma pic.twitter.com/Fd7I7FcRjx — Viss Delgado (@vissdc) September 16, 2019

Desde Granada Visible señalan que obviamente, no son las primeras manifestaciones de odio que encuentran, pero la alarma ha saltado ahora por la cantidad de pintadas que están apareciendo de un tiempo a esta parte. "No nos lo tomábamos en serio, no queríamos darle difusión hasta ahora que vemos que son muchas más y más graves", señala el portavoz de la asociación que argumenta que aunque el colectivo LGTBI no ha visto manifestaciones directas, sí temen que puedan llegar ya que este tipo de personas "se están envalentonando" y puede llegar el día en que regresen las palizas.

Del Águila hace referencia al auge de manifestaciones de extrema derecha en Granada y señala sobre todo, que la organización Hogar Social tenga su sede social en la ciudad.