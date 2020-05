Otro día sin muertes por coronavirus en Granada y con positivos que no cuentan para la desescalada

Granada vuelve a dar señales de tener estabilizada la epidemia del coronavirus. Otra jornada sin muertes y con 13 personas curadas, pero con otros 15 casos de contagio. Lo que pasa es que esas nuevas infecciones no cuentan para la desescalada que autoriza el Ministerio de Sanidad, porque este organismo sólo recibe de la Junta de Andalucía los positivos por pruebas PCR y en este apartado hoy se ha producido una depuración que ha dado lugar a una merma de 60 casos en la provincia.

La mejor noticia, la más esperada para considerar que la pandemia empezaba a estar controlada, es la de la ausencia de muertes y la tendencia al respecto de los últimos días, en los que apenas se han registrado fallecimientos. El viernes pasado hubo uno, el sábado dos, el domingo ninguno, el lunes de nuevo un caso y hoy la casilla vuelve a estar a cero.

En los hospitales la situación también se mantiene con la epidemia contenida: hay 87 personas hospitalizadas con Covid-19 (una menos que ayer) y otras 18 siguen en la UCI.

En cuanto a la evolución de los nuevos casos, las estadísticas de hoy suman otras 15 infecciones, de modo que Granada alcanza los 3.002 confirmados durante la pandemia. Pero de esos positivos no todos se hacen por el método que se considera más fiable y que iguala a todas las Comunidades autónomas, las pruebas PCR. Si sólo se tienen en cuenta estos análisis, los positivos de la provincia son 2.378 y el resto son test rápidos o serológicos.

Esa cifra de 2.378 positivos por PCR en Granada entraña una novedad hoy, pues a pesar de ser un acumulado de casos desde el inicio (no podría descender) hoy es inferior a la de ayer, con 60 casos menos confirmados en la provincia. Los procesos de revisión y depuración que habitualmente se hacen han provocado este cambio. Como no ha bajado el número de casos detectados por cualquier método, se entiende que esas seis decenas menos no son falsos positivos, sino que simplemente no se hicieron por el método de las PCR.

La mayor parte de esos casos de coronavirus menguantes se concentran en el distrito sanitario de Granada, que ha pasado de tener 1.037 confirmados con PCR a 999. Casi todos en la capital. En el Área Metropolitana, la disminución de estos positivos que se tienen en cuenta para la desescalada es de 18, al pasar de 1.134 el lunes 11 de mayo a los 1.116 de hoy. En Albolote, Alfacar, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Campotéjar (que ha quedado a cero), Cájar, Huétor Vega, Ogíjares, La Zubia, Loja, Monteddrío, Peligros, Fuente Vaqueros, Santa Fe y Padul se ha eliminado el rastro de algunos casos en la casilla de confirmados por PCR.

En la zona Sur (Costa y Alpujarra), donde no hay casos nuevos desde hace 14 días, no ha habido variación en el acumulado. En el Nordeste también ha habido depuración y Salud ha quitado 4 confirmados con PCR del acumulado total.