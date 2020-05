Casi un millar de multas por no respetar las franjas horarias para hacer deporte en la provincia de Granada

Hacer deporte y pasear no tiene nada de malo... Salvo que no lo hagas cuándo y cómo corresponde. Tal es así que en torno a un millar de personas han sido sancionadas en toda la provincia de Granada por no cumplir unas normas que entraron en vigor el pasado sábado y cuyos resultados también contribuirán a que la provincia pueda dejar atrás la Fase Cero de la desescalada del coronavirus y avanzar hacia la siguiente.

Durante este primer fin de semana de mayo, prácticamente la totalidad de la población se echó a la calle para tomarse ese primer respiro de aire tras 50 días de confinamiento. Sin embargo, hubo quienes no respondieron como debían -cumpliendo las normas y las medidas estipuladas por el Gobierno central- a la hora de efectuar esas salidas. Así se vio en algunas ocasiones por parte de quienes se calzaron las zapatillas de runner, las de senderista o se subieron a la bicicleta y así lo reflejan también los datos policiales a los que ha tenido acceso Granada Hoy.

Durante el puente de mayo -del día 1 al 3- la Policía Local de Granada impuso 69 denuncias por no cumplir el confinamiento. Como ya avanzó este martes este diario, ninguna de ellas estuvo relacionada con la realización de actividad física, ya que fueron a personas que se encontraban en la calle fuera de los horarios permitidos y sin justificación. Sin embargo, la capital no se ha librado de sanciones para aquellos amantes del deporte (y la libertad) que no cumplieron con las normas, a ojos de la Policía Nacional.

Durante el fin de semana, la Policía Nacional de Granada -cuya área de actuación en la provincia es Baza, Motril y Granada capital- impuso un total de 174 denuncias, de las que 103 fueron durante la jornada del domingo. De ellas, la mayoría se debieron a "pasear o practicar deporte fuera del horario establecido", según indicaron fuentes policiales, que ademas destacaron que no hubo "incidencias relevantes".

Asimismo, el total detenidos por la Policía Nacional durante los primeros cuatro días de mayo es de dos, mientras que el de denuncias impuestas es de 276 (el 1 de mayo fueron 54; el día 2, 71; 103 el día 3; y el día 4, 48), una cifra que alcanza casi el millar si se les suma las sanciones impuestas por la Guardia Civil en la provincia. Y es que según los datos aportados por el Instituto Armado, 621 granadinos fueron denunciados durante los primeros cuatro días de este mes de mayo por no cumplir las medidas decretadas.

De este modo, la suma entre las llevadas a cabo por ambos asciende a 897, lo cual de sumarse el resto de denuncias impuestas por el resto de Policías Locales de la provincia, perfectamente podría superar el millar. Todo ello teniendo en cuenta que, al tratarse de los primeros días de permiso para hacer ejercicio, la labor de concienciación e información sobre las normas de los agentes pesó más que la potestad sancionadora.

Un mes de abril con más de 7.000 sanciones

Abril ha sido el único mes que la población ha tenido que estar confinada prácticamente en su totalidad, con la única excepción de las salidas de los menores que se llevaron a cabo la última semana del mes. Sin embargo, el mayor volumen de sanciones que se han registrado precisamente nada tiene que ver con incumplimiento de horarios de permiso para los menores, sino que responde a no haber respetado las medidas de confinamiento y encontrarse en la calle sin justificación.

La suma de denuncias impuestas en abril por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en toda la provincia, así como Policía Local de Granada, asciende a 6.996, cifra que realmente supera con creces las 7.000 de añadirle las realizadas por el resto de Policías Locales de los distintos municipios. Del total, la Guardia Civil ha sido la que más ha sancionado con un total de 4.277 denuncias, seguida de la Policía Nacional cuya cifra baja a la mitad: 2027. Por su parte, la Policía Local de Granada realizó 692.

En cuanto al número de detenidos en Granada, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Policía Local de la capital practicó un total de 13 arrestos, mientras que por parte de la Policía Nacional fueron 29.