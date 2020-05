Dos municipios de Granada, señalados por entorpecer al Defensor del Pueblo

Hoy todo es Covid-19. Hoy, ayer y mañana. La crisis sanitaria y global del coronavirus ha engullido, sin remedio, al resto de la actualidad mediática. Echar la vista atrás unos meses requiere de gran esfuerzo, pero hay siguen colgados numerosos problemas en el alero. El Defensor del Pueblo presentó ayer en el Congreso de los Diputados su informe de 2019, en el que recopila toda la gestión realizada por este órgano durante el pasado ejercicio.

Un extenso documento que tiene varias lecturas locales como la saturación de la cárcel de Albolote, las actuaciones llevadas a cabo en base a las preguntas sobre el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Motril, los cortes de luz en la zona Norte de la capital o en el municipio de Albuñol y las listas de espera en hospitales. De todos los datos, hay uno que es especialmente significativo y es que hay dos ayuntamientos granadinos (Molvízar y Padul) que están clasificados entre las 99 entidades locales consideradas "entorpecedoras" por el Defensor del Pueblo durante el año 2019.

En total, este órgano tiene 'encasilladas' así a poco más de un centenar de instituciones públicas por no contestar en tiempo y forma a sus requerimientos. En concreto, el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, obliga a que las administraciones contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones.

Hay casi un centenar de entidades locales en España clasificadas como no colaboradoras

"Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones”, precisa el informe al respecto, además de concluir que "se conocen las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor".

Apuntes de la capital Los "enganches ilegales" en la zona Norte

El informe del Defensor dedica un párrafo a un tema recurrente como el de los cortes de luz en la zona Norte de la capital granadina, advirtiendo de que "se aprecia un problema persistente". Así, el órgano de ámbito nacional asegura que según la información recibida, la causa de esta situación parece encontrarse en un elevado número de enganches ilegales. "Desde esta institución se viene realizando el seguimiento de las actuaciones emprendidas para corregir esta situación. En particular, de la actividad del órgano de cooperación constituido a tal fin", apunta.



Queja por exceso de ruido y coches en Ribera del Beiro El Defensor del Pueblo señala en su anexo sobre instituciones entorpecedoras que uno de los casos que estaba en el alero era el relativo a un expediente del que solicitó información al Ayuntamiento de Granada sobre el seguimiento a una sugerencia, el 15 de enero de 2018, en relación con el ruido soportado por el tráfico en la calle Ribera del Beiro de la capital. Este órgano autónomo señala que se hizo el tercer requerimiento el 16 de julio de 2019 para que el Consistorio granadino aportara la información y que, posteriormente, se recibió el informe el 28 de octubre de 2019.

El caso de Molvízar es recurrente y la demora actual constatada por el Defensor es de 1.800 días remontándose a la fecha de salida del expediente del 15 de junio del año 2015. Cinco años de enquistamiento de un caso, que ya está enviado a la Fiscalía, acerca de una solicitud de información sobre la licencia municipal de unas obras.

Asimismo, en el anexo de "deberes legales", el Defensor del Pueblo vuelve a señalar al Ayuntamiento de Molvízar a raíz de un informe sobre "la potestad sancionadora e incoar un procedimiento sancionador cuando tenga conocimiento de que en el municipio se están produciendo actuaciones contrarias a la legislación en materia de suelo y ordenación urbana".

En el caso del Ayuntamiento de Padul, sin envío fiscal por el momento, el expediente se remite al 4 de junio de 2018, acumulando 709 días por debajo de los dos años y hace referencia a una queja sobre tarjetas y plazas de estacionamiento de personas con movilidad reducida.