"El número de contagios en enfermos de cáncer no está siendo muy elevado"

"En vez de ir a la sede o al hospital, estamos en casa. No paramos de trabajar. Ahora más todavía. Los días se pasan muy rápidos. Hay muchas demandas. El día se queda muy corto", reconoce María Remedios Muñoz Cobos, una de las siete psicólogas de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada. Este servicio de apoyo psicológico se antoja indispensable para los pacientes oncológicos, uno de los colectivos más vulnerables durante la crisis. El equipo está repartido por la provincia. "Una está en la zona norte y en Baza; otra en la zona sur, en Motril y la zona de la costa; otra compañera lleva Guadix y Loja; en el PTS hay dos; otra compañera lleva niños oncológicos e hijos de pacientes y familiares; y yo me encargo del cáncer de mamá y ginecológicos", resume la psicóloga. Aunque todas pueden abordar "cualquier tipo de diagnóstico", destaca.

Las siete profesionales han atendido de manera telemática a más de 400 personas desde el inicio del confinamiento hace más de un mes. "En una plataforma de la Asociación registramos la actividad. Del 13 al 26 de marzo había 176 personas anotadas con 199 sesiones. Hubo menos actividad la primera semana porque tuvimos reuniones de videoconsulta con Madrid para ver la forma de actuar. En estas dos semanas hemos pasado las 200 personas atendidas. Seguro que más de 400 llevamos vistas durante el mes de confinamiento", asegura Muñoz.

¿Llaman más enfermos a raíz de la crisis? "Ahora nos llegan más llamadas del personal sanitario. Imagínate estar en un hospital donde hay un incremento de pacientes con Covid-19. Son unos héroes porque están al pie del cañón. Quien está a nivel oncológico le está pasando de todo: incluso hay compañeros que está infectados y que luego vuelven a trabajar. Médicos, enfermeros, auxiliares y personal de limpieza están en todo el meollo. Hay más incertidumbre y miedo", cuenta. Si es cierto, reconoce, que "personas que teníamos en tratamiento, que han empezado con quimioterapia o que han salido de la cirugía están más angustiadas", admite. "Además del proceso de tratamiento oncológico en el que están inmersas, les llega esto. Si todo el mundo siente incertidumbre, miedo, soledad o enfado, imagínate la población oncológica. Es una carga extra. Tienen más miedo a la hora de acudir al hospital", señala la psicóloga, que recuerda que los tratamientos y las cirugías oncológicas no se han interrumpido durante la emergencia sanitaria.

¿Cómo puede ayudar el profesional a reducir los niveles de estrés que genera la enfermedad? "Les ofrecemos mucha psicoinformación. Mucha información veraz y contrastada sobre el cáncer. También les damos pautas de gestión del tiempo. Es importante. Les aconsejamos que es bueno hacer como el ejercicio físico. Las recomendaciones están adaptadas a su momento y realidad. Hoy hablaba con una chica que está con el tratamiento oncológico. Le acaban de poner la quimioterapia. Hay que hacer menos cosas porque ella está más cansada", explica.

El miedo al virus, según la granadina, "nos hace tomar medidas de prevención como salir a la calle o ir al hospital más protegidos". "El número de contagios en la población oncológica no está siendo muy elevado. De las pacientes que tengo muy pocas se han contagiado. Tengo más familiares de pacientes con Covid-19 que pacientes oncológicos con el virus. El hecho de tener miedo te hace tomar más precauciones", subraya.

Barreras económicas

¿A qué dificultades económicas se enfrenta un enfermo de cáncer? "Si en esta crisis está habiendo problemas a nivel laboral, económico y social, imagínate quien tiene un cáncer. Estos enfermos se están enfrentando a ERTEs en su empresa. Si antes se enfrentaban a perdidas de trabajo, perdidas económicas, más gastos, ahora mucho más", señala la psicológica, que no se olvida de mencionar el servicio de atención social de la Asociación contra el Cáncer, quien ha creado un fondo de ayuda de tres millones de euros. "Han sido 65 personas las que se han atendido desde este departamento con la trabajadora social", resalta.

Entre los temores de los pacientes con cáncer obviamente está el Covid-19. "Una persona oncológica o un familiar de ésta tiene más miedo todavía ante esta situación. "¿Qué me va a pasar a mí? Yo estoy peor que los demás", me dicen. Experimentan mucha angustia, incertidumbre y soledad. Una cosa importante para ellos es el apoyo familiar. Ver gente. Gran parte de la terapia se basa en el contacto con los demás, en sentirte rodeado, arropado. Eso ha cambiado", relata la profesional.

"El apoyo emocional se puede hacer a distancia"

Estos problemas se solventan en gran medida gracias a las tecnologías que tienen a su alcance. "Va a depender si ese familiar está cerca o no. Muchas veces no puede estar cerca y esto produce mucha angustia e impotencia. Hay que recordarles que hay dos tipos de apoyo: el instrumental, es decir, ayudarle a vestirse, ducharse, hacer la comida; y luego el apoyo emocional, que es importantísimo. Ese se puede hacer a distancia. Estar pendiente de la persona, preguntarle qué ha comido, que está haciendo. Llamarle, animarle a que haga cosas como pasear por la casa para moverse", aconseja.

Los pacientes de Remedios valoran muchísimo esas muestras de cariño a distancia. "El otro día me decía una: "Ver a mis nietos en una videollamada me da la vida". No los puede abrazar, pero ella los está viendo. Ese contacto tan cercano y el ver lo que están haciendo, su día a día, les alegra. Un simple gesto como decirle: "Abuela, que te mando un beso". Las nuevas tecnologías están dando un apoyo increíble y hace que se ese aislamiento se viva con más calma y mayor bienestar", subraya la psicóloga, que recomienda "divertirse y estar en contacto con la familia de la manera que se pueda a través del teléfono". Al final de la conversación, Remedios se despide con una frase bastante útil estos días: "No podemos pretender estar siempre contentos. Es una utopía".