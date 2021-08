La ola de calor llega a Granada con alerta naranja por temperaturas de más de 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este miércoles la alerta naranja por altas temperaturas que pueden alcanzar los 41 grados centígrados en las provincias de Granada, Jaén y Córdoba, y aviso amarillo en Sevilla, Almería y las provincias antes mencionadas por temperaturas de hasta 38 grados.

Esta ola de calor que azota a España entera se vivió este martes en la capital de Granada de una forma un tanto particular. El día amaneció nublado, lo que causó que, a pesar de que las temperaturas llegaron hasta los 37 grados durante las horas de la mañana, el sol no se cebara de forma directa y no hubiera que buscar la sombra.

Sin embargo, los termómetros no bajaron a medida que la jornada pasaba y el astro rey caía bajo el mismo manto de nuevos sobre el que amaneció. Esto provocó que la sensación térmica producida por la humedad plasmara un calor mayor del que mercaba el mercurio al anochecer. El bochorno se dejaba sentir y las temperaturas fueron altas durante toda la noche, en torno a los 21 grados, pero lejos de los 25 que se esperan para hoy. Conciliar el sueño se hará complicado.

Pese a estar en el trópico de Europa, la costa granadina no va a quedar exenta de sufrir la primera gran ola de calor del verano, sobre todo en intensidad, y que irá en aumento progresivo en los próximos días, lo que motivará que en algunos momentos se alcancen temperaturas nocturnas asfixiantes que en algunos casos no bajaran de los 25 grados. Unas temperaturas que parecerán aun mayores debido a la humedad.

Situación que motivará que las playas durante todo el día tengan una estampa de lo más veraniega con llenos en la gran mayoría de ellas, aunque con precaución debido a la presencia de medusas que se dejan ver desde hace varios días en distintos puntos de la costa.

Calor que en las horas centrales del día invitará a darse un baño en cualquiera de ellas y que a partir del jueves alcanzará el agua los 26 grados en muchos puntos, lo que hará muy agradable la situación mientras se está en el agua, y que además se encuentran en unas buenas condiciones higiénicas sanitarias.

Además, un factor determinante en la costa en algunos momentos será la influencia de la brisa que permitirá que por momentos se mantenga algo más baja que el interior, pero debido a la humedad en la costa habrá bochorno, con mínimas muy altas.

La principal novedad de este subidón térmico va a venir motivada por la duración que va a tener con tres o cuatro días de calor intenso y seco en el interior y humedad en la costa.

Antonio Gutiérrez, Presidente del RC Náutico de Motril, y experto en la materia apunta que en los próximos días se notará una estabilidad anticiclónica que motivará un calor más prolongado, que conforme nos vayamos alejando de la costa será más persistente.

En el caso del litoral, apunta que en estos días se va a notar más el “efecto invernadero” que se está produciendo, “por la neblina que tenemos en la zona” y que está motivada por “la evaporización que se produce en estas fechas por el temporal de levante que tenemos, y que a consecuencia de la cercanías de las montañas hace que se forme una capa que actúa de invernadero”.

Una circunstancia que ha motivado que en la noche de este martes se alcanzaran los 25 grados. Temperatura que no “es normal” para la Costa de Granada, y que se produce “principalmente por el tapón que ha formado la neblina” y que “hacen que se refleje de nuevo sobre la tierra las irradiaciones de calor”.

Temperaturas que se pueden combatir con mucho líquido y buscando siempre una buena sombra, y a las hora intermedias con baños en el mar o en las zonas donde se puedan acometer. Según las previsiones meteorológicas, en la provincia de Granada los termómetros marcarán por encima de los 41 grados en algunas zonas de máxima y 25 de mínima.