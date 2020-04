EN qué creer. Pregunta del millón. De pequeños, creemos en nuestros padres. Más bien confiamos en ellos. No nos van a engañar. No pueden. Imposible. Quizás sea la única verdad que quede en un mundo que constantemente armamos como si de un mecano se tratara. De lo demás, hay dudas.

Incluso hubo un tiempo en mi juventud que apelábamos, no a la confianza, pero sí a la responsabilidad del Gobierno. Era como decir que el Gobierno decía la verdad, de la oposición se desconfiaba más. Jugábamos en segunda división. Otra madera, otras convicciones. Construíamos nuestra democracia y aprendimos a disfrutar de nuestras libertades, nuestro ramillete de derechos que sin duda serían la clave de la sociedad del futuro.

Pero no fue así. La sociedad, pudo con el individuo, y el anonimato, con la responsabilidad personal. En este mes, el coronavirus nos ha convertido en máquinas de leer lo que pase por nuestro WhatsApp, Twitter o Facebook. Y pasa todo. Y cursamos y reenviamos todo. Somos de dedo ligero. Lo enviamos. Alguien se preocupará por saber si es verdad o no.

En una de éstas, llegan los comisarios. Los que son verdad en sí mismos. Los que se arrogan el derecho a determinar qué es bulo y qué no es. No es complicado parecer objetivo. Superada la trilogía de poderes, viviendo de lleno en la era del cuarto poder, resulta que olvidamos cómo controlarlo. Establecimos mecanismos de control entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, y olvidamos hacer algo similar con el poder de los medios de comunicación.

No crean que fue un despiste lo que nos llevó hasta aquí. No crean que no vinimos expresamente sabiendo que ocurriría. Tampoco lo entiendan como producto de la pandemia. Vivimos en un mundo sometido al control de los medios. Lo único que se escapó de las manos fueron las redes. Abandonamos el viejo refrán de que el papel todo lo puede. Le dijimos adiós, Nos abocamos a un refrán nuevo: las redes todo lo pueden. Así ha sido.Hasta ahora. Hasta que nos dimos cuenta que habíamos desbocado al caballo. Que un individuo podía tener más seguidores que El País o La Razón. O que podía desmentir sus noticias. O generar bulos.

Si era así, la clase política habría perdido su instrumento de penetración social que le asegure detentar el poder. Y de la misma forma, sería el final de los propios medios al convertirse en instrumentos obsoletos y en desuso. El control de las redes era preciso. Fernando Grande-Marlaska defendió este miércoles el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra las noticias falsas. Ya no sólo el control de actos delictivos en las redes. Además, otorga una facultad de dudosa legalidad en su ejecución cuando en sí la noticia falsa no es delito. No obstante, primero deberíamos vigilar a aquellas empresas que también, desde el seno de algunos medios o en estrecha correlación con los mismos, se atribuyen la condición de decir cuándo es y cuándo no un bulo.

Haremos como Groucho Marx, que encontraba muy educativa la televisión, y cuando alguien la encendía, él se retiraba a alguna habitación a leer un libro. Qué suerte. No conoció las redes.