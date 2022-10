Hacer oposición con el líder sin definir: el camino del PP para recuperar la alcaldía de Granada

Entre el verano y los nombramientos de los diferentes cargos en la Junta de Andalucía en la provincia, el inicio del curso político en Granada se ha ido postergando para un Partido Popular que esta mañana ha presentado sus líneas maestras a seguir en una temporada que se prevé corta ante la proximidad, el próximo mes de mayo, de las elecciones municipales. Y el PP llega a esta fase del curso haciendo su labor de oposición en el Ayuntamiento de la capital pero sin que ninguno de los miembros del grupo municipal se haya erigido como el líder que sea capaz de 'monetizar' ese trabajo de contrapunto al Gobierno municipal del PSOE, apoyado por lo Unidas Podemos e Independientes.

El PP no tiene y va a tardar en tener ese candidato a la alcaldía de Granada que aúne y recopile todos los esfuerzos del grupo municipal. Los tiempos los marca tanto la dirección nacional como la regional, que lleva semanas dando patadas adelante al balón sin ni siquiera dar una fecha como tope para dar a conocer quién se enfrentará al socialista Paco Cuenca en las municipales de mayo de 2023. Esta misma mañana, en un ambiguo "antes de Navidad", se ha dado el siguiente pateo a la pelota. Mientras el PSOE capitaliza en la figura de Cuenca a su líder, los populares se encomiendan al golpe de efecto que supondrá dar el nombre del candidato o candidata al bastón de mando en la plaza del Carmen.

Mientras tanto, las cabezas visibles del PP en la capital capean la cuestión como pueden y esta mañana, en un desayuno informativo del grupo municipal popular en el Ayuntamiento celebrado en el Hotel Victoria, le ha tocado al secretario general de la formación en Granada, Jorge Saavedra. "Será cuando las direcciones nacional y regional digan, como marcan nuestros estatutos. No hay nada que avanzar", ha dicho con una sonrisa el dirigente.

"Una vez que esté nombrado se dedicará a recorrer Granada en cuerpo y alma, presentar su proyecto, apoyándose en los miembros que ahora están en el grupo municipal, que tienen la posibilidad de hacer propuestas, iniciativas y llevar la fiscalización del Ayuntamiento", ha expresado Jorge Saavedra, al que los periodistas han insistido en saber cuándo se sabrá el nombre del candidato. "No estoy autorizado ni tengo la información precisa. Será lógicamente en el entorno o antes de que lleguen las fiestas navideñas, pero no puedo dar la fecha exacta porque no la ha definido la dirección", ha concluido.

A Saavedra no le preocupa que no haya aún candidato definido para para alcaldía porque "el proyecto del PP está muy claro" y que "las ideas las están definiendo el propio Juanma Moreno en Andalucía y Núñez Feijoo a nivel nacional". "Nuestra forma de hacer política, siendo pragmáticos, con bajada de impuestos, ese modelo es el que pondremos sobre la mesa en las elecciones de 2023. Las personas, cuando lleguen, se pondrán al servicio de ese proyecto, que será ganador", ha sentenciado Saavedra que no ha querido saber nada sobre su posible candidatura a la alcaldía: "Estoy encantado en el Parlamento y estoy donde me gusta estar".

Así que ahora mismo no hay esa figura que capitalice la alternativa al actual gobierno socialista, del que el secretario general de los populares ha dicho que sigue teniendo "los mismos problemas y objetivos sin conseguir en esta ciudad". "Vemos que tanto el alcalde como su equipo muestran cada día su incapacidad para poder gestionar y conseguir proyectos. Lanzan propuestas y proyectos que luego vemos que no se cumplen y nos llevamos una decepción tras otra", ha lamentado.

Entre los ejemplos que ha citado Jorge Saavedra se encuentra la desconexión ferroviaria de Granada, que hace que muchos turistas "puedan quedarse sin venir a nuestra ciudad y contribuir a la economía, al trabajo y al desarrollo". "Granada no merece estas conexiones tan ridículas que tenemos por AVE, hacen que no seamos competitivos ni podamos luchar con las mismas herramientas con otros destinos y que no podamos desarrollar nuestra industria".

Además, criticó la "falta de gestión municipal" con la pérdida de fondos Next Generation para la renaturalización del río Genil, "una decepción más". "Otras ciudades de nuestra provincia son capaces de conseguir esos fondos y por no hacer bien los deberes, levanta expectativas que son defraudadas con la realidad. Los perdemos y el equipo de gobierno ni se sonroja con un proyecto que lanzaron ellos", ha dicho Saavedra.

Por su parte, el portavoz municipal César Díaz, ha criticado la actitud del alcalde, del cual ha dicho que está "sumiso a los intereses de su partido y de sus socios de gobierno", y que "lejos de hacer una política transformadora para la ciudad, es incapaz de defender sus intereses".

"Tenemos como consecuencia a una ciudad paralizada. Lo vemos Junta de Gobierno tras Junta de Gobierno y con plenos con entre siete y diez puntos de gestión de gobierno municipal. Tenemos una ciudad en estado latente, que pierde competitividad frente a nuestro entorno y nos preocupa", ha relatado el portavoz popular en el Consistorio.

Díaz ha prometido "seguir haciendo nuestro trabajo serio y responsable, estar en los barrios y trasladar los problemas al equipo de gobierno y a nuestro programa electoral cuando corresponda. El objetivo es subir la escalera para recuperar la alcaldía de Granada".