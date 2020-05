La oposición pide unos presupuestos nuevos para Granada contra la opción del bipartito de aprobar los ya elaborados

El Ayuntamiento de Granada tiene un gran frente abierto: aprobar unos presupuestos. Era un tema espinoso antes del coronavirus y ahora se ha vuelto ya un tema clave para poder dejar de sobrevivir con las cuentas prorrogadas de 2015 mediante modificaciones y transferencias.

Y la oposición tiene la clave ya que al equipo de gobierno le hace falta el apoyo de algún grupo para conseguir la mayoría con la que sacarlos adelante. En estas semanas de estado de alarma, tanto el alcalde, Luis Salvador, como el concejal de Economía, Luis González, así como el resto de ediles del equipo de gobierno han aprovechado sus intervenciones públicas para pedir que se apruebe un presupuesto. El alcalde pidió a la oposición que apoyase un "presupuesto patriótico" para Granada y el responsable de Economía advirtió de que el grupo que no los apoyase sería culpable de la "parálisis" de la ciudad.

El bipartito apuesta por aprobar los presupuestos cuyo borrador ya se presentó a primeros de año pero con alguna modificación puntual por la reducción de ingresos, pero no partir de uno de cero, que según el concejal de Economía les llevaría tres meses de trabajo.

Por lo que la pelota está directamente en el tejado de la oposición, a la que intentarán convencer en las próximas comisiones de presupuestos que se van a ir retomando con la desescalada.

Y ¿cuál es la opinión precisamente de PSOE, Podemos-IU y Vox sobre la propuesta económica del bipartito?

Desde el PSOE, el concejal José María Corpas explica que su grupo entiende que "la ciudad necesita un presupuesto" pero existe una "pequeña discusión, no menor, con parte del equipo de gobierno" ya que dice que dentro del bipartito hay quien opta por partir de la fase inicial con el borrador actual y otros, desde cero.

El PSOE entiende que "ese borrador que se planteó a principios de año no se puede sostener" porque "hoy por hoy no valen los capítulos que en febrero se planificaron. Ahora hay que crear un borrador basado en poner a las personas en el foco y eso no está previsto".

"No puedes hacer miles de parches" como propone el bipartito, "ya que el gasto social hay que aumentarlo" y tampoco se sabe aún cómo bajarán los ingresos. "Si está sustentado en unos pilares que son los que ahora se caen, no hay que parchear", dice Corpas. Y sobre el plazo de crear unos nuevos, "si nos ponemos a trabajar se puede uno tener uno nuevo en menos de 3 meses, trabajando todos juntos ya que se puede aprovechar también parte del trabajo hecho". El Capítulo I de personal hay que mantenerlo igual pero por ejemplo partidas como la del transporte público cambiarán mucho por la bajada de viajeros.

Corpas cree prioritario crear unas "bases nuevas" ya que el presupuesto servirá para uno o dos años. "Y evidentemente tampoco sirven los de 2015, porque han cambiado mucho las circunstancias. En mes y medio nos ha cambiado la vida".

En Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, también considera que "las condiciones han cambiado" y antes se incluían los intereses de la ciudad, que ahora hay que sustituir por los intereses delas personas. "Y no hay que hacer unos presupuestos patrióticos, hay que hacer unos buenos presupuestos, que negociaremos". En esto el grupo ha cambiado su ofrecimiento ya que en febrero anunciaron que no iban a negociar nada con el equipo de gobierno sobre los presupuestos ya que no se habían tenido en cuenta sus peticiones sobre IBI y otras partidas. Ahora, "lo negociaremos ya que forma parte del pacto de ciudad que hemos propuesto".

Según Cambril, hay que cambiar las partidas y "quitar las superfluas para dedicarlas a las necesidades de la gente, de las familias, de los autónomos, de las pymes". "No pueden tratarnos de idiotas y pretender aprobar aquel borrador ya que esos presupuestos murieron antes de nacer".

"Los ingresos se han ido al garete, el gasto se dispara, Rober seguirá cobrando pero se ganará menos por la reducción de viajeros, hay que atender a familias que van a pasar hambre... ¿cómo van a mantener los presupuestos de febrero? Hay que sentarse y negociar unos nuevos.

Podemos-IU propone convertir a Servicios Sociales en el área capital para atender a la gente. También revisar otras empresas como Gegsa y sus directivos... "Hay que hacer un presupuesto nuevo negociando con grandeza de espíritu".

Vox, al que el bipartito ofreció el primer pacto de presupuestos nada más presentarlos en febrero como socio preferente para sacar las cuentas, también se lo va a poner difícil al equipo de gobierno. "No se puede seguir como si nada, hay que hacer un presupuesto de guerra, de crisis, ya que el Ayuntamiento tiene que ser ahora una herramienta de ayuda al vecino como la administración más inmediata", explica el portavoz de Vox, Onofre Miralles.

Desde el grupo que apoyó el cambio de alcaldía para Luis Salvador, tienen claro que "no vamos a apoyar un presupuesto con miras a 2023, con miras al interés electoral del alcalde. Ahora hay que aprobar un presupuesto de crisis y luego veremos. El patriotismo es ahora mirar por el vecino, no por 2023 y las elecciones. Hay que ir con las miras más cortas", explica.