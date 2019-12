La oposición no tira la toalla y exige los informes de Empleo vía pleno extraordinario

La oposición en el Ayuntamiento de Granada sigue gastando los últimos cartuchos para intentar salvar el programa Granada en Clave de Empleo. Aunque ya sin tiempo y sin apenas esperanza, dicen que no es tarde. Y piden responsabilidades. PSOE y Podemos-IU van a pedir un pleno extraordinario para que el gobierno les ofrezca los informes que se han hecho sobre el programa y su incapacidad de cumplimiento. Y en base a eso se solicitará incluso la reprobación del alcalde, Luis Savador.

Hoy, junto a tres sindicatos, han continuado con la crítica a la decisión del bipartito de renunciar al programa y a la subvención europea de 9,5 millones por imposiblidad técnica y económica.

El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, defendió la unidad de sindicatos y oposición para velar por los intereses de Granada y criticó el “desprecio, la incapacidad y la negación a desarrollar el proyecto”, denunciando “mentiras”. “Se nos dijo que se iba a pedir prórroga y lo que se ha hecho es mentirnos. Se nos dijo que iba a ganar tiempo y se ha mentido a toda Granada. Gran responsabilidad es del alcalde, que miente a toda la corporación y a Granada”, dijo Cuenca, que advirtió de los “pasos atrás” que está dando el bipartito.

Ante eso, se han “puesto de acuerdo la oposición para forzar un pleno extraordinario para que nos den explicaciones. Aún estamos a tiempo el gestionar para mantener la dotación presupuestaria”.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, se mostró más pesimista al asegurar que “se ha perdido ya la posibilidad de tirar para adelante porque cada vez queda menos tiempo para ponerlo en marcha y porque no hay voluntad”. Cambril explicó que “el alcalde quiso solucionarlo” pero que Olivares y Pérez “le han ganado el pulso”. “Se ha matado el proyecto y se ha matado la verdad”, asegura.

Desde los sindicatos, Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de la federación de empleados Públicos de UGT Granada tildó de “barbaridad” que en una ciudad con un 23% de paro se renuncie a ese programa “máxime cuando la excusa es que es difícilmente ejecutable. La necesidad está y es imperiosa, por lo que es lamentable que por desidia de un concejal o de un gobierno deje de ejecutarse”, dijo.

La responsable de Empleo de CCOO Granada, Clara Castarnado, ha incidido en que ha sido “imposible” parar esta decisión y que “la prepotencia ha quedado por encima de las necesidades de una ciudad”. La sindicalista lamenta que el gobierno “gobierne de espaldas a los ciudadanos”.

El responsable de organización de CGT, Luis Cotarelo, insistió en que “es muy grave que se tire por la borda un dinero público para trabajar por uno de los problemas más grave de Granada” y criticó que se haya hecho “más esfuerzo en justificar que no se podía hacer o encontrar excusas que en ponerlo en marcha”. “No sabemos las razones políticas, ideológicas o de qué tipo llevan a decir que no. Es muy grave y no tiene que quedarse ahí, tiene que haber consecuencias políticas para los que toman estas decisiones”, aseguró.

Los tres sindicatos coincidieron en pedir la dimisión del concejal y del gobierno local por este hecho al considerar que no se está defendiendo a Granada.