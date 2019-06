EL PSOE advierte que las disputas PP-Vox no son "su guerra"

El portavoz del equipo de Gobierno en funciones del Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, se ha referido esta mañana a la denuncia anunciada ayer por el candidato de Vox contra Sebastián Pérez (PP), un hecho que ha estallado en plena negociación por la Alcaldía de Granada.

Oliver no ha querido entrar en detalle de las acusaciones del candidato de Vox, Onofre Miralles, contra el líder del PP de Granada. "Por ser coherente con lo dicho ayer en cuestiones de ese tipo no vamos a entrar. Esa no es nuestra guerra. Situaciones que puedan afectar a la relación y valoración de unos candidatos no vamos a entrar", ha asegurado, incidiendo en que "de lo que estamos hablando no es de poner encima de la mesa quién se lleva bien con quién, sino de ver si es posible tener una mayoría estable para gobernar la ciudad".

El portavoz sigue manteniendo las preguntas que hizo ayer al anunciar la comisión negociadora del PSOE para mantener la Alcaldía, que son si hay ya un pacto previo cerrado en el bloque de la derecha, a tenor de lo mantenido por Pérez desde la misma noche electoral; y si el otro partido había asumido ese mismo papel "en los términos en que habían querido concedérselo".

Oliver, a tenor de los acontecimientos, ha dicho que "por lo visto el señor Pérez es más optimista de lo que debiera, o lo ha sido", y ha puesto sobre la mesa que "no está tan cerrada como nos habían explicado" la fortaleza del bloque PP, Cs y Vox.

"Tenemos la responsabilidad de no caer en espectáculos poco edificantes", ha manifestado. Y sobre si esta crisis en la derecha acerca más un posible pacto con Cs y por tanto mantener la Alcaldía para los socialistas, ha sido cauto. "El camino no va a estar despejado hasta que se abra la última papeleta el sábado. Lo que no vamos a caer en el error de dar nada por sentado. Somos respetuosos con el resto de fuerzas, incluidas con las que no nos vamos a sentar, y desde ese respeto no vamos a dar nada por sentado", ha dicho.

Y ha ido más allá, reclamando posicionamientos. "Todos los grupos políticos tenemos que asumir que se va acercando la hora de aclarar posiciones y la nuestra quedó muy clara desde el minuto uno. Somos la lista más votada con diferencia en la ciudad, después de un gobierno de 3 años en minoría, y hay razones para entender que podemos asumir una cierta ratificación ciudadana de lo hecho y en una situación de conformación de mayorías tenemos la obligación de intentarlo", asegura.

¿En qué claves y modo? "Con las que se derivan de una serie de parámetros comunes que podamos encontrar un acuerdo por el bien de la ciudad". Y mantienen que sin sentarse con Vox. "Es una cuestión de opción política y de tener de qué hablar. Si otros grupos tienen problemas en reconocer que se sientan a hablar con otros, si otros grupos entran en alianzas vergonzantes, es problema de otros grupos políticos. A estas alturas ya habría que dar las explicaciones necesarias", ha sentenciado.

"Nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos dos cosas, 10 votos de los 14 de la mayoría absoluta y un proyecto de ciudad. No me atrevo a hacer una predicción pero con respeto a todas las fuerzas y sin dar nada por sentado, nuestra obligación sigue siendo ofrecer una opción de gobierno seria y en ello estamos", ha matizado.