La pantalla en la autovía de Granada frente al Tico Medina choca con la normativa

El Ayuntamiento de Granada está a la espera de la resolución definitiva de Demarcación de Carreteras sobre la instalación de una pantalla acústica en la Circunvalación frente al Parque Tico Medina para evitar los ruidos de los coches en la zona.

Según la respuesta de los técnicos a preguntas de Vox en comisión municipal de Medio Ambiente, no se ha recibido aún la respuesta final pero por conversaciones previas se adelantó a los responsables municipales que no se autorizará su instalación porque para las zonas verdes no se contemplan pantallas acústicas, sólo para zonas con viviendas próximas a la autovía.

Y aunque en la zona hay viviendas, tampoco estaría recogido este supuesto porque no se contempla su autorización para edificaciones de fecha posterior a la de la infraestructura, y como las viviendas se construyeron después de la autovía, no estaría en los supuestos que avalan la instalación de este elemento de protección para frenar los ruidos.