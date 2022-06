El paquete de medidas del PSOE de Granada contra el "desmantelamiento de la educación pública"

Bajar la ratio por alumnos en las aulas, equiparación salarial, y sobre todo la gratuidad en la educación entre los 0 y los 3 años son algunas de las líneas maestras del PSOE de Granada en materia de educación. Se trata de un plan estratégico con el que los socialistas pretenden luchar contra lo que califican como "desmantelamiento" de la educación pública que se ha producido durante la legislatura de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.

Este paquete de medidas incluye de forma más concreta acciones para bajar la ratio en cinco alumnos por aula para que las clases se queden en un intervalo de 15 a 20 a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el rendimiento del alumnado, el impulso a la gratuidad y universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años, respaldar, con personal y medios, al alumnado con necesidades educativas especiales y la equiparación salarial real del profesorado andaluz en relación al de otras comunidades autónomas.

A las puertas del IES Laurel de la Reina de la Zubia junto al candidato número 3 del PSOE de Granada, Gerardo Sánchez, el concejal zubiense Daniel Aguilera, el alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, y otros representantes socialistas; la candidata número 2 del PSOE al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha señalado que el programa electoral del PSOE también contempla la apuesta por una Formación Profesional dual "fuerte" y la implantación de ciclos formativos relacionados con las energías renovables y los sectores agrario, tecnológico o sanitario que "favorezcan la empleabilidad de las y los jóvenes".

Una "batería de medidas", ha dicho, con la que "hacer frente al desmantelamiento de la educación pública que ha iniciado en esta legislatura el Gobierno de Moreno Bonilla", que ha eliminado 200 unidades en la provincia y ha intentado cerrar los cursos de Primero y Segundo de ESO en más de medio centenar de centros, ubicados principalmente en el medio rural. Una medida, que tomó con la excusa de que el rendimiento en los mismos era bajo, y que "fue posible frenar por la movilización que se produjo de la comunidad educativa".

"Moreno Bonilla no ha bajado la ratio en un momento tan duro como la pandemia y a pesar de que contó con recursos suficientes por parte del Gobierno de España, dejó solo a los ayuntamientos al afrontar la desinfección cuando no era una competencia de la administración local", ha señalado Manzano para criticar que "no tuviera la capacidad de poner en marcha el comedor escolar durante tres meses en nueve centros de la provincia, en los que había niños y niñas acogidos al programa de refuerzo de alimentación del programa infantil".

Por otro lado, Manzano ha denunciado que el PP haya puesto en marcha un decreto de escolarización que "facilita que determinadas familias tengan la posibilidad de elegir centros privados-concertados que gozan de determinado prestigio y las concesiones que ha hecho a la ultraderecha aprobando el pin parental".

El compromiso del programa socialista recoge además actuaciones para la mejora de las infraestructuras educativas. Pese a la "propaganda" de Moreno Bonilla, la renovación de centros y su mejora ha sufrido un "parón". Así, la socialista ha recordado que quedan institutos pendientes de obras y mejoras en Albolote, Cenes de la Vega u Ogíjares y colegios como los de Gójar, Diezma, Jérez del Marquesado o el Medina Olmos de Guadix.

"Siempre hemos defendido la educación pública y a partir del 19 de junio la vamos a defender con más fuerza que nunca", ha apostillado Manzano quien ha remarcado la importancia de que las urnas se llenen de votos socialistas a favor de Juan Espadas para trabajar con determinación por una educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y vuelva a convertirse en el ascensor social que siempre ha sido".