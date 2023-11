“Ser parte de Cirque du Soleil es un sueño hecho realidad”

En el fascinante mundo de las artes circenses, Kilian Mongey ha trazado una trayectoria asombrosa desde sus primeros días de entrenamiento en la gimnasia en Francia a la distinguida posición de protagonista en el renombrado Cirque du Soleil.

A la temprana edad de tres años, Kilian se adentró en el universo de la gimnasia, pero no fue sino hasta los 8 años que descubrió su verdadera pasión: el tumbling, una fusión única de gimnasia y acrobacia. Su dedicación y destreza en esta disciplina atlética lo llevaron a ser seleccionado como miembro del equipo nacional de Francia a la edad de 17 años, participando en competiciones mundiales y europeas, marcando su presencia en la escena internacional.

El punto de inflexión en la carrera de Kilian llegó en 2016, cuando el equipo de Crickecasting de Cirque du Soleil descubrió su talento. Tras tres meses de entrenamiento intensivo en Montreal, Kilian emprendió su emocionante viaje con el espectáculo “OVO”, deslumbrando con sus habilidades acrobáticas y su carisma único.

Desde su debut en Cirque du Soleil, Kilian ha continuado elevando sus habilidades en diversos espectáculos internacionales, consolidándose como una estrella en ascenso en el universo del entretenimiento circense. Granada Hoy tuvo el placer de poder hablar con Mongey, quien, junto a todo el elenco de OVO, aterrizarán en Granada para presentar este maravilloso espectáculo del 13 al 17 de diciembre.

–¿Es la primera vez que visitará Granada?

–Sí, será mi primera vez. Estoy emocionado porque es una ciudad muy bella y, además, mi madre vendrá a visitarme. Siempre quiso viajar a Granada, para ella siempre ha sido un lugar hermoso, así que esta es la oportunidad perfecta. Tengo muchas ganas de conocer la ciudad junto a ella y vivir esta experiencia tan especial.

–El deporte siempre ha estado presente en tu vida. ¿Cómo empezaste en ese mundo y por qué decidiste dejarlo por Cirque du Soleil?

–Comencé desde los tres años haciendo gimnasia, tenía mucha energía y mi madre pensó que tendría que canalizarla en algún lado, así que me inscribió a gimnasia, disciplina que practiqué por mucho tiempo hasta que descubrí el mundo del tumbling y me especialicé en ello. Siempre había sido mi sueño unirme a Cirque du Soleil, a los 11 años vi el espectáculo “Alegría” en París y desde ahí me enamoré del circo. Trabajé durante diez años para lograrlo hasta que en el 2016, recibí la llamada que cambió mi vida y aquí estoy, viviendo mi sueño cada noche.

–¿Qué representa para ti ser parte del elenco del circo más famoso del mundo?

–Como ya te dije, un sueño hecho realidad. Fue un día hermoso cuando me ofrecieron el contrato y siempre trato de brindarme al máximo en cada actuación. Actuar frente a miles de personas y verlas disfrutar es muy gratificante, te diría que es lo mejor que nos puede pasar como actores. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y seguiré dando lo mejor de mí. Cada noche es un desafío. Estoy enfocado en dar lo mejor porque para el público es como la primera vez que ven el show. La responsabilidad es grande, pero también es emocionante. La seguridad es crucial, ya que cualquier error puede afectar a mis compañeros. Estamos muy concentrados cada noche.

–Además, tiene la oportunidad de viajar y conocer diferentes culturas, pero también debe ser difícil estar lejos de la familia.

–Por supuesto, es complicado, mi familia siempre ha sido lo más importante y estar tan lejos por mucho tiempo se hace muy difícil. Sin embargo, el circo es como una segunda familia. Estamos todos juntos, artistas, producción, técnicos. Aunque estemos lejos de casa siempre nos apoyamos mutuamente y eso lo hace más fácil.

–Imagino que el entrenamiento para OVO es bastante intenso.

–Definitivamente, entrenamos cada día para perfeccionar las acrobacias y mantenernos en forma. Con diez shows a la semana, además de los entrenamientos, hay mucho trabajo detrás del escenario. La gente ve el resultado en el escenario, pero hay mucho esfuerzo previo.

–Cuéntanos un poco acerca de OVO. ¿Qué es lo que podemos esperar los granadinos de este espectáculo?

–OVO es un espectáculo especial con 50 artistas, cada uno representando un insecto. Hay acrobacias, tres divertidos payasos, música en vivo y una historia de amor. Es un espectáculo familiar lleno de color, emoción y alegría. Es un show de alto nivel que cuenta con siete músicos tocando en directo, además, el espectáculo está inspirado en la cultura brasileña , podrán ver trajes con muchos colores. En cuanto a la historia, transmite un mensaje muy bonito de aceptación y se hace más especial porque solamente se escuchan sonidos de insectos, es un show totalmente mudo y eso hace que la gente pueda imaginarse cosas, pero igual, la historia es muy fácil de entender.

–Te toca representar a un grillo. ¿Alguna vez imaginó personificar a este insecto?

–Mi especialidad en tumbling me lleva a ser parte de un acto donde todos somos grillos, somos 13 en total. Es algo especial y diferente, pero estoy feliz de representar a este insecto y dar vida a la historia.

–¿Quisiera mandarle un mensaje a los granadinos que te verán el próximo mes de diciembre?

–Que les esperamos con ansias, no se pueden perder este espectáculo lleno de color, emoción y alegría, es algo único y que vale la pena. No se lo pierdan, los esperamos con los brazos abiertos toda la familia de Cirque du Soleil.