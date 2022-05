El partido 'Por Andalucia' afirma que Macarena Olona "ha hecho un Maroto" con su empadronamiento en Granada

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía de la formación política 'Por Andalucía', Inma Nieto, ha comentado que Macarena Olona, la candidata de Vox a presidir el Parlamento Andaluz, "ha hecho un Maroto" en referencia a su empadronamiento hace seis meses en Granada, concretamente fijando su domicilio oficial en la casa del líder de este partido en la provincia, Manuel Martín Montero.

A ese respecto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha señalado que ello evidencia "la frivolidad con la que la derecha se plantea estas cosas, como si esto fuera un juego", con lo de "tú aquí, y el otro allí", aunque resulte que, en este caso, Olona "no tenga nada que ver con Andalucía o no conozca sus problemas".

Sin embargo, según ha argumentado la cabeza de lista de 'Por Andalucía', "lo preocupante de Vox no son estas salidas de tono, que, por otro lado, son muy frecuentes en ellos, sino sus políticas, su agenda económica y su agresividad hacia todo lo que no les gusta, que son muchísimas cosas", pues son "una gente muy particular".

También sería motivo de preocupación, más importante para Nieto, que el empadronamiento andaluz de la candidata de Vox, el "evitar que, con su decisión, se pudiera agravar la ya muy preocupante situación del pueblo andaluz"