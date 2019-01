"El mejor servicio que puede hacer el PP a la ciudad es no venir al Pleno ni a molestar"

El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, criticó ayer las declaraciones realizadas por PP y Cs con respecto a la propuesta para congelar el recibo del IBI a los granadinos evitando que suba un 3%. "No me ha dejado de sorprender la reacción de ambos partidos, dijo ayer el edil que lamentó que lo llamaran "trilero", que estaba en la "táctica y en la estrategia. A Oliver, le molestó especialmente el bloqueo del PP para aprobar esta medida: "Lo del PP llega a rozar el cinismo político porque se niega a apoyar las soluciones que planteamos para resolver la situación que ellos han creado sin dar alternativas, remarcó el edil.

Ante esto, Oliver apostó porque el PP o Cs no vayan al pleno o se abstengan para así lograr aprobar este expediente. "Estamos llegando a la conclusión de que el mejor servicio que le puede hacer el PP a la ciudad es no venir al pleno, no molestar.Asimismo, le pidió explicaciones. "Quiero responder a la oposición que se deje de tonterías y les den respuestas a la ciudadanía, añadió Oliver que el pasado miércoles presentó una alegación a su propio documento para que reducir en un 3% el tipo general del recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) a todos los ciudadanos.

La iniciativa también incorpora una disminución de hasta el 5 % del tipo diferencial del IBI para 8.200 pequeñas y medianas empresas de la ciudad, a la vez que fija un incremento del 1% a 502 grandes compañías.

"Les he mandado una copia al resto de grupos y no me han llamado ni para contestar ni para mandar alternativas o proponer una negociación lamentó Oliver que obstante se definió a sí mismo como una persona persistente: "Además del correo haré las llamadas pertinentes y convocaré una reunión.