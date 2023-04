La pelota, en el tejado del Granada CF: licitado el nuevo pliego para la concesión del estadio de Los Cármenes

Es fútbol pero parece un partido de tenis. La pelota acaba de pasar la red y ha caído en el lado del Granada CF, que será quien tenga que decidir ahora si alega o directamente si no se presenta al concurso público para la concesión del Estadio Nuevo Los Cármenes para su gestión durante los próximos 35 años. Y ahora mismo no parece claro lo que va a pasar. Se trata de una modificación del pliego presentado a finales del año pasado y al que no concurrió la entidad rojiblanca, dando lugar a un nuevo concurso que, de nuevo, se presenta sin que el club tenga claro si participará o no. Y así, aunque desde la entidad afirman que los fondos CVC de La Liga no corren peligro de perderse, otros clubes de la Liga de Fútbol Profesional ya han culminado las obras de remodelación de sus estadios, están en vías de terminarlas, o están presentando sus proyectos para modernizar sus campos y poder utilizarlos como herramienta de generación de ingresos económicos. Granada aún deshoja la margarita. Para ello tiene hasta el 5 de mayo.

Los cambios con respecto al pliego anterior no son excesivamente sustanciales salvo en el punto principal, el pago del canon anual en metálico para gestionar directamente el estadio de Los Cármenes. Aunque se mantiene la tasación valorada en 576.700 euros anuales por la concesión, el pago a tocateja se reduce de los 200.000 a los 75.000 euros, sin embargo lo que aumenta para 'compensar' esa rebaja es el pago en especie, en concreto en el capítulo de inversiones en las instalaciones para mejora, conservación y ampliación (concepto clave ante los planes para incrementar la capacidad de la instalación, reconocida en el pliego oficialmente en 19.333 asientos para llevarlo a una cifra mínima de 24.000) del estadio. Esta pasa de 376.799 a los 501.700. "Si el importe anual de la inversión es inferior a esa cuantía la diferencia deberá abonarse en metálico a GEGSA, salvo supuesto de ejecución anticipada de obras estructurales o de inversión", añade el documento. El canon, además, deberá abonarlo el club antes de cada 15 de enero del año en curso.

Descenso a 1ª RFEF

Otro de los puntos que recoge en nuevo pliego era que se esperaba una mayor concreción del punto que recogía un posible descenso de categoría a Primera RFEF, y que sacaría al Granada CF de la Liga de Fútbol Profesional. El documento permite "la resolución de la concesión por mutuo acuerdo de las partes, sin derecho de indemnización o compensación entre ambas, o, en su caso, la modificación de las condiciones económicas de la concesión si así lo solicita el concesionario". En este caso se añade ese cambio se basaría en la reducción del pago en metálico del canon anual en 10.000 euros "sin perjuicio de las actualizaciones del canon que correspondan con arreglo al presente pliego".

Plan de Inversiones

Otro de los puntos que cambia es el del Plan de Inversiones que necesita el estadio de Los Cármenes que se incrementa en dos millones más. Pasa de los 11,3 millones de euros contemplados en el pliego del mes de diciembre a los 15.051.000 del actual, con un compromiso además de invertir 5.017.000 euros durante los primeros cinco años de concesión. El resto de cláusulas se mantiene prácticamente igual. La concesión se hace para treinta años con opción a cinco más prorrogables. También el contrato conserva su tasación en 20,16 millones de euros.

GEGSA

Hay matices también en alguna de las contraprestaciones a GEGSA, la principal es que renuncia a la colocación de un vinilo de 20 metros en la zona central del nivel 2 de la grada de Preferencia, sector B, por otra más pequeña de 10 metros en el tercer anfiteatro del estadio, con lo cual el club gana un emplazamiento preferencial para la colocación de publicidad en un lugar muy visible para la televisión. Se mantiene eso sí un emplazamiento de 5 metros en el centro de la U televisiva y de los nueve spots publicitarios en el marcador se pasa a dos antes y al descanso de los partidos. Se mantienen las 27 entradas para el Ayuntamiento de Granada en el palco de honor, 50 para palcos por partido, dos en business club. También se reservan ocho eventos de GEGSA al año en el estadio no obligatorios.

El club, además, recibirá uno de los locales de los bajos del estadio, en la esquina de la calle Pintor Manuel Maldonado con Torre de Comares, cuando se acabe la concesión del actual contrato de cesión de de esta asociación con el Ayuntamiento de Granada. Siguen excluyéndose de la gestión de este pliego el local del Servicio de Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes y el ocupado por el CD Granada por el Baloncesto, denominación anterior del Fundación CB Granada.

El documento también hace referencia a un informe municipal, de fecha del 17 de febrero de este año (no estaba incluido en el pliego de prescripciones técnicas anterior), que analiza el documento 'Proyecto de análisis estructural del Estadio Nuevo los Cármenes Granada', presentado por el mismo Granada CF, que el estadio necesita acometer obras estructurales por valor de 1.376.654,74 euros, divididas en 685.731,07 euros de actuaciones plenamente estructurales y el resto, 690.923,67 euros, en obras de conservación y mejora.