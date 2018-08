Más de 200 personas realizan consultas por vuelos cancelados

Más de 200 personas realizaron consultas a Facua Granada por los retrasos producidos en los vuelos en los aviones en el Aeropuerto Federico García Lorca de estas últimas semanas. Desde la asociación de consumidores se le recomendó a todos afectados que les pedían consejo que pusieran una reclamación por escrito.

Facua Granada además pedirá una reunión con Aena para tratar el asunto a nivel local, porque a nivel nacional ya ha solicitado a Fomento una serie de acciones. Desde la asociación apuntaron que todavía no se han tramitado muchas reclamaciones posiblemente porque es época de vacaciones pero creen que, cuando acaben, empezarán a acumularse salvo que las aerolíneas respondan bien en un primer momento.

El Aeropuerto de Granada lleva varios meses experimentando cancelaciones y retrasos de los vuelos de las compañías aéreas que operan en él y las causas que los propician son de diverso tipo: motivos técnicos, operacionales y la mala climatología.

A finales de mayo se contaban por centenares los afectados por los retrasos de Vueling en el aeródromo granadino, a las puertas del verano. El julio pasado, por ejemplo, pasajeros del vuelo hacia Milán -este de Easyjet por una avería en el motor- desde la ciudad tuvieron que esperar diez horas un nuevo avión y se cancelaron dos vuelos hacia Granada.

La situación actual, en pleno temporada veraniega, en la que el Aeropuerto Federico García Lorca se convierte en una puerta de entrada estratégica de turistas para Granada ha llevado a la Subdelegación del Gobierno en la provincia a pedir información al aeródromo, el cual se ofreció a enviar un informe a la institución.

Desde Aena se puntualizó a este periódico que las cancelaciones y desvíos de los vuelos de estos meses no tienen nada que ver con el funcionamiento y gestión del Aeropuerto Federico García Lorca, situado en Chauchina, ya que opera con total normalidad, sino que un asunto de la aerolínea.

Por otra parte, desde la aerolínea Vueling, explicaron a este diario que las causas de estas cancelaciones y retrasos de su compañía son variadas y están relacionadas con motivos técnicos, operacionales y mala climatología.

El aeropuerto de Granada no abre por al noche, cierra a las 00:00, algo que, a juicio de la compañía, limita la operativa porque si se sabe que un vuelo no va a llegar antes de la hora de cierre del aeródromo, el avión se cancela, algo que no se da en el aeropuerto de Barcelona porque funciona durante las 24 horas del día. Desde la aerolínea insisten en que al cancelar un vuelo intentan reubicar a todos los pasajeros lo antes posible en el siguiente.

Precisamente ayer otro vuelo de la compañía Vueling se vio afectado en esta ocasión por un importante retraso. Se trataba de la conexión Granada-Mallorca. Los pasajeros tuvieron que bajarse 40 minutos después de embarcar debido a un fallo en el aire acondicionado. Finalmente, el vuelo partió hacia las cuatro de la tarde, tres horas después de lo previsto, lo que generó un enorme malestar.

El pasado diez de agosto otros dos vuelos de Vueling fueron cancelados. Se trata de la conexión que une Barcelona con Granada lo que ha motivado multitud de quejas en redes sociales como Twitter donde un usuario manifestó: "¿Debería o no confiar en que hoy voy a volar a Granada desde Barcelona a las 20:30? Lo digo porque he visto que el de ayer lo cancelasteis".