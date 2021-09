Un pleno con vientos de transfuguismo tras el adiós oficial al grupo de Cs en el Ayuntamiento de Granada

El paso de los exconcejales de Ciudadanos Luis Salvador y José Antonio Huertas a la bancada de ediles no adscritos ya es oficial, lo que conlleva la desaparición del grupo municipal de Cs, al no estar sustentado por ningún edil en sus filas que forme parte de la corporación del Consistorio.Este hecho quedaba refrendado en el pleno municipal de septiembre celebrado ayer en el Ayuntamiento de Granada, donde se daba cuenta de este hecho, no sin generar polémica y sin que, por su parte, el coordinador regional de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, pidiera sacar del gobierno a los dos concejales, exigencia que también manifestó el edil popular y excandidato a la alcaldía por el grupo del PP, Francisco Fuentes.Además de este asunto que acaparó casi toda la atención del pleno, en la reunión del órgano de gestión local también se tocaron otros temas que tuvieron calado y despertaron el debate de las formaciones, como la declaración del Día de Marina Pineda como festividad local, una moción del grupo municipal de Vox para la efectiva fiscalización y control de las dotaciones económicas a los grupos políticos municipales, o una pregunta para contestación verbal formulada por el edil popular Francisco Fuentes Jódar, relativa a aplicación del pacto antitransfugismo por el Equipo de Gobierno.El segundo punto del orden del día trataba la nueva situación de los concejales Luis Salvador y José Antonio Huerta, la Toma de conocimiento del pase a situación de concejales no Adscritos de ambos, y por consiguiente, la extinción del grupo municipal de Ciudadanos por falta de miembros, algo de lo que se ha dado cuenta ante la corporación municipal, no sin la protesta de algunos miembros de la corporación.A pesar de que, según el secretario municipal y el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, solo se trataba de un punto para dar cuenta al pleno, el edil de Unidas Podemos Antonio Cambril ha apuntado que “un informe del secretario habla sobre que es un asunto deliberativo y pido votación”. Además, Cambril, señaló que “me parece ilegal, si corresponde al pleno calificar los requisitos para indicar si pasan a no adscritos”.En respuesta, el secretario municipal por su parte, contestó que “se trata de informar a propósito de una serie de requisitos que se formulan sobre una decisión que ha tomado un tercero y podría darse el caso de que no se hubiera cumplido algún requisito, entonces el pleno no quedaría informado, pero sí se cumplen los requisitos, por lo tanto, esto es de una toma de conocimiento”. A esto añadió que “el pleno no puede votar, puesto que es una decisión que ha tomado un terceto y no se puede oponer cumplir con las formalidades”.Esta polémica no solo se quedaría en el salón de plenos, sino que llegaría también hasta fuera de los muros del Consistorio, con un actor ya conocido en estas lides, Juan Marín. El coordinador autonómico de Ciudadanos en Andalucía instó al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a “sacar del gobierno a los tránsfugas” sobre los que señaló que está “sustentado” su equipo, en referencia a Luis Salvador y José Antonio Huertas, expulsados de la formación naranja, y a cumplir el pacto antitransfuguismo.“En este momento el señor Cuenca y el PSOE-A están incumpliendo el pacto antitransfuguismo”, indicó Marín y agregó que el alcalde debe “sacar del gobierno a los tránsfugas” sean del partido que sean o “exmilitantes” de la formación que fueran.

Hoy, el de Granada, según Marín, es un gobierno local “sustentado por tránsfugas” y “el PSOE no tiene ya ninguna excusa” para no cumplir el pacto antitransfuguismo, o, si no, que “no lo firme ni en Madrid ni aquí en el Parlamento de Andalucía”, cuando “no le interesaba la situación en que se encontraba Podemos o Adelante”.A este propósito, se sumaba la pregunta para contestación verbal formulada por Francisco Fuentes relativa a aplicación del pacto antitransfugismo por el equipo de gobierno, que se realizó mientras el alcalde, Francisco Cuenca, se ausentó momentáneamente de la presidencia del pleno, dejando al mando a la teniente de alcalde Ana Muñoz.Fuentes fue claro en su cuestión; “tras la comunicación del Ciudadanos, va a seguir manteniendo en su equipo de gobierno a los tránsfugas Luis Salvador y José Antonio Huertas?”. A lo que el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo´, respondió en primera instancia “¿qué sabe usted del pacto antiransfuguismo si el PP se salió del pacto? El edil popular Francisco Fuentes insistió en que “después del escrito presentado por Ciudadanos y el paso por el pleno, ahora sí que tendrá que reconocer que son tránsfugas, a pesar de que Cuenca dijo que había informes que decían que no, pero no sé dónde están los informes”. Para aclarar el concepto de tránsfugas, Fuentes subrayó que “le propio pacto que firmó el PSOE define esta situación y cuando se tienen dudas sobre si el sujeto es tránsfuga, será el ente político que los ha expulsado quien decida”, algo que ya dijo Juan Marín.Así, el concejal del PP pidió el “cese del señor salvador inmediatamente” y afeó que “muchos militantes suyos no entienden cómo asimilaron a personal de confianza de Salvador como personal del PSOE y le ponen un sillón cómodo, un edificio y un staff”.Por otra parte, el grupo municipal Vox presentaba una moción para la efectiva fiscalización y control de las dotaciones económicas a los grupos políticos municipales, debido a que “tras las crisis política acaecida entre los meses de mayo y junio de 2021, con el paso a no adscritos de concejales de dos grupos políticos (PP y Cs), se ha producido una redistribución de fuerzas entre los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal y, sin embargo, el pasado 21 de agosto de 2021, se han transferido cantidades que incumplen de forma evidente lo dispuesto en la base 24ª de Ejecución del Presupuesto, en concreto la 24.3.- que establece que la dotación económica se debe prorratear en su importe en los supuestos de modificación del número de miembros”.Esta moción no prosperó, con los votos en contra de PSOE y PP, que se acogieron a un argumentario similar. Ambas formaciones apelaban a que esta moción pone en tela de juicio la honestidad de los grupos municipales, algo que debe presuponerse.