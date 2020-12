La polémica por el vuelo de los inmigrantes llegado a Granada continúa: Pro Derechos Humanos pide expedientar a los policías

La polémica entorno a los vuelos con inmigrantes llegados a Granada desde Canarias no cesa. Cuando apenas faltan unas horas para que se celebre la Comisión de Interior, fechada para las 16:00 horas de este miércoles y en la que, según indicaron fuentes del Gobierno central a este diario, previsiblemente se abordará este asunto, y tras la llegada este lunes de un nuevo vuelo en el que, como adelantó Granada Hoy, también aterrizaron en el Federico García Lorca doce inmigrantes, este martes se sumó un nuevo capítulo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, en la que solicita la apertura de un expediente a los agentes de Policía Nacional que, según consideran desde APDHA, "vincularon la pandemia con las personas migrantes".

En un escrito presentado el pasado viernes ante la Secretaría de Estado de Seguridad, en el que, además, se insta a dar traslado de lo ocurrido al Fiscal General del Estado y se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Español, APDHA denunció que "según los representantes de un conocido sindicato policial, se trataba de personas migrantes que se estaban trasladando ilegalmente a la Península y que no habían sido sometidas a una prueba PCR. (...) Información que supone un acto de xenofobia y racismo institucional al vincular la expansión de la Covid-19 con un colectivo especialmente vulnerable como son las personas migrantes".

En este sentido, APDHA se refiere a la denuncia pública realizada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que fue el primero en alertar sobre estos traslados, haciéndose eco de las demandas o preocupaciones de sus compañeros, tras la publicación de unos vídeos en los que se mostraba la llegada masiva de inmigrantes a Granada en vuelos procedentes de Canarias. El SUP pidió al Gobierno central explicaciones al respecto y añadió que existía la posibilidad de que alguno de estos inmigrantes careciera de una PCR negativa, algo que sí fue desmentido por el Ejecutivo.

El pronunciamiento llegó 48 horas después, cuando la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, indicó que venían con las PCR hechas y que lo hacían "por su propia cuenta, tras haber pagado los billetes de su bolsillo, ya que eran personas libres". Las declaraciones de López Calahorro, que fueron repetidas durante los días siguientes, habrían zanjado la duda sobre el tema de las PCR, pero a la par sembró más incógnitas respecto a cómo estos migrantes podrían haberse movido libremente cuando existen confinamientos perimetrales derivados de la pandemia.

"Las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que los estigmatizan y los convierten en chivos expiatorios", expusieron desde APDHA, que han instado a la Secretaría de Estado de Seguridad a que inicie un expediente disciplinario "contra aquellos agentes que han relacionado deliberadamente a las personas migrantes con la propagación de lo Covid-19", al considerar que habrían incumplido el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ya que, según el mismo, "tendrán la consideración de falta muy grave toda actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico". Además, también solicitaron que "se elabore un protocolo o manual de actuación sobre comunicación oficial en el que se recojan los estándares y principios que deben regir la actuación de la Policía Nacional en este ámbito".

Si bien, en este sentido, fuentes de dentro de la Policía Nacional explicaron a esta redacción que los agentes de Extranjería, pese a los intentos, precisamente, desde Interior de aumentar los controles en destino, no habrían actuado al no poder "insistir" en la identificación exhaustiva. Esto se debe a que no existe una orden clara para tal fin -ha sido exigida tanto desde la unidad de Extranjería de la Policía Nacional-, por lo que, pese a que se tratase de inmigrantes, si se han desplazado con la documentación pertinente o, en su defecto, un documento de entrada personal, se les debe dar el mismo trato que al resto de pasajero.