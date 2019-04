El polémico luchador irlandés Conor McGregor, estrella del UFC, anuncia su retiro

La estrella del UFC Conor McGregor parece haber anunciado su retiro, anuncio que hizo anteriormente en abril del año 2016 retractándose unos días después.

McGregor, el ex campeón de peso pluma y peso ligero de UFC, tuiteó hace poco: "Hola, chicos, rápido anuncio, he decidido retirarme del deporte conocido oficialmente como “arte marcial mixto' hoy.

"Les deseo a todos mis viejos colegas que sigan adelante en la competencia. Ahora me uno a mis antiguos socios en esta empresa, ya en retiro”.

El irlandés, que termina con un récord de 21-4, no ha peleado desde octubre del año pasado cuando perdió ante el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov en UFC 229. McGregor fue suspendido por seis meses después de que la pelea terminó con revueltas entre la multitud. Nurmagomedov recibió el castigo más severo y fue prohibido durante nueve meses.

McGregor apareció en el programa de Jimmy Fallon horas antes de hacer su anuncio, diciendo que estaba ansioso por volver a pelear, pero también que no necesitaba hacerlo. "Estoy preparado para la vida, mi familia está establecida para la vida", dijo. "He hecho mucho, he luchado mucho. Nunca me he retirado de los concursos. He pasado por algunas lesiones locas, algunas situaciones externas muy intensas.

“Pero me mantuve firme [e] hice mi trabajo para la compañía. Tengo grandes expectativas en la vida y no necesariamente tengo que luchar”.

Su anuncio se produce tras los informes de que la presidenta del UFC, Dana White, le negó a McGregor el espacio para eventos principales en el próximo evento en Las Vegas programado para el 7 de julio. White cree que "tiene sentido" el retiro de McGregor a los 30 años ya que también tiene otros negocios exitosos que atender. "Ha sido muy divertido verlo", dijo White a través de ESPN. “Ha logrado cosas increíbles en este deporte. Estoy muy feliz por él y espero verlo ser tan exitoso fuera del octágono como lo fue en él”.

McGregor se convirtió en una de las estrellas más grandes, polémicas, carismáticas y destacadas de las artes marciales mixtas. Encabezó cuatro de los seis eventos pagos más vendidos, luego de que inició su carrera en UFC con la victoria sobre José Aldo en el año 2015.

Tuvo una pausa en el octágono en el año 2017, durante la cual hizo su debut en el boxeo, tras una derrota ante Floyd Mayweather que generó cientos de millones de dólares. También es la estrella más polémica del UFC. Antes de la pelea de Nurmagomedov del año pasado, se salvó de ir a la cárcel por su participación en un combate cuerpo a cuerpo después de una conferencia de prensa para el evento UFC 223 en el Barclays Center de Brooklyn.

En julio, McGregor asistió a la final de la Copa Mundial en Moscú como invitado del presidente ruso, Vladimir Putin, y posó con él en una foto publicada en Instagram.

En la leyenda, McGregor llamó a Putin "uno de los líderes más grandes de nuestro tiempo". En el mes de marzo, fue arrestado en Florida por robar el teléfono de alguien que estaba tratando de tomar su foto.

Por supuesto, McGregor ha insinuado previamente que se retiraría, tuiteando en el año 2016: "He decidido retirarme joven”.

Con un récord de 21 victorias y cuatro derrotas, esta vez el luchador irlandés si parece preparado para el retiro.