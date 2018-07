Los policías reclaman "cursos formativos y más medios" para atender a inmigrantes

El caso del policía que ha contraído la sarna en el pabellón habilitado para acoger inmigrantes ha encendido las alarmas entre el colectivo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Granada reclamó ayer "un protocolo de actuación" e información dirigida al cuerpo de agentes sobre cómo actuar en la atención a las personas inmigrantes como las que en las últimas fechas están llegando en patera a puertos como el de Motril. En concreto, los trabajadores quieren que se les impartan "cursos formativos" y se les proporcionen "más medios" para reaccionar a esta crisis humanitaria.

El secretario general del SUP en Granada, César Calin, apuntó ayer que el agente lleva "seis meses trabajando en la recepción de inmigrantes" de Motril y que ha contraído sarna, al igual que su pareja y su hijo. El portavoz del SUP precisó que esta persona se habría infectado "hace aproximadamente un mes, pero ha sido ahora cuando ha dado la cara", tras lo que añadió que, "a principios de la temporada" de llegada de pateras, desde el sindicato policial se solicitó a las autoridades que "se implementase un protocolo de actuación sobre cómo actuar" a la hora de intervenir con inmigrantes, y que "se aumentasen medidas de profilaxis para evitar posibles contagios" de enfermedades. Además, indicó que el pasado 2 de julio se repartió "material para evitar contagio (guantes largos)", pero que la persona afectada de sarna "se contagió antes" de ese reparto.

38 entidades granadinas exigen una "acogida digna" para los niños que llegan sin protección

El representante del SUP ha criticó además que Motril cuenta con "un centro de recepción de inmigrantes para aproximadamente 95 personas", pero como están llegando "pateras con más de 95 personas", sus ocupantes están siendo alojados en un polideportivo que "no reúne las condiciones de salubridad". Desde el SUP reclaman medios porque la llegada de numerosos inmigrantes está provocando que "no hay medios para atenderlos" y hay policías "doblando turnos y haciendo horas extraordinarias, trabajando en situaciones bastante precarias".

Por otra parte, un total de 38 entidades que conforman la Red Granadina por el refugio y la acogida, criticaron la "desprotección a la infancia" que provoca que "menores no acompañados" que llegan en pateras acaben en "recursos para mayores de edad o en la calle".