Los populares exigen que todos los vecinos del Cinturón disfruten del transbordo gratuito

El PP de Granada anunció ayer que solicitará a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y al Consorcio de Transportes la elaboración y firma de un convenio con los ayuntamientos miembros del Consorcio para garantizar el transbordo gratuito entre el metropolitano y los autobuses interurbanos de los pueblos miembros del Consorcio, en las mismas condiciones y financiación que el firmado con los ayuntamientos de Granada, Albolote, Armilla y Maracena. El pasado 7 de mayo, el Consorcio de Transportes, en asamblea, acordó los transbordos gratuitos entre el bus urbano y la línea de metro para los habitantes de Albolote, Maracena, Armilla y Granada, según explicó el partido en una nota. A juicio de los populares, "el problema que tiene este único transbordo es que el PSOE sólo ha pensado en el 20% de los vecinos del Área Metropolitana, que cuenta con casi 600.000 habitantes, de los que más de 350.000 son de los municipios. Con este convenio, solo se van a ver beneficiados los 60.000 vecinos que viven en los municipios de Armilla, Maracena y Albolote". "Entendemos que todos los andaluces somos iguales y los municipios que pertenecemos al Consorcio de Transportes y que pagamos nuestra cuota no gozamos de ninguno de los beneficios derivados de la llegada del metro", replicó el vicesecretario de Política Electoral del PP de Granada y alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez. Los populares han propuesto, como posible solución, que se implante un modelo de autobuses lanzadera en el Área Metropolitana. "Si el transbordo es gratuito, será muy fácil que los ayuntamientos podamos llegar un acuerdo con el Consorcio e implantar lanzaderas desde municipios como Alhendín, Churriana de la Vega, La Zubia, Ogíjares, Santa Fe o Atarfe, que aprovecharía la red existente de Metro", apuntó. "Con poco gasto, se prestaría un gran servicio a la aglomeración urbana de Granada", reivindicó Rodríguez, quien aludió a que, de esta manera, "no habría andaluces de primera o de segunda, en función de si viven en un pueblo u otro, y de si cuentan con metro o no".