El presupuesto de Granada: jornadas clave para unas cuentas estancadas

Granada se acerca al verano y cada vez son menos los días que quedan para poder cumplir con el objetivo de aprobar unos presupuestos antes de las vacaciones. Junio ya está casi cumplido y de haber un pleno extraordinario para los presupuestos tendría que ser en julio y la negociación sigue sin dar a luz el expediente a presentar.

Esta semana serán días clave (hoy mismo hay reunión) ya que se está siguiendo con las negociaciones entre el equipo de Gobierno del PSOE y el grupo municipal UP, los socios preferentes para esta encomienda, que se prolonga ya meses pero que no termina de cuajar. Cierto es que el fallecimiento del anterior concejal de Economía, José María Corpas, paró los tiempos y se han tenido que retomar, pero el 2022 ha consumido ya medio año y las cuentas no están. Y casi que ni se las esperan ya a estas alturas.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dicho hoy que si por él fuera estarían mañana mismo pero ha dejado la pelota en el tejado del resto de grupos políticos. Según Cuenca ya está hecha la base de la estructura presupuestaria y se ha trasladado a los grupos, se ha avanzado en el diálogo con UP pero también espera la responsabilidad del resto de grupos políticos como ya hizo el PSOE al apoyar las cuentas del PP en el anterior mandato.

Modificaciones presupuestarias, un balón de oxígeno

Hasta ahora se ha avanzado en modificaciones presupuestarias importantes que permitirán una inversión millonaria en asuntos sociales, empleo o proyectos de ciudad, además de garantizarse servicios como el de basura. Cuestiones que han cerrado con el apoyo de UP dentro de la negociación económica. Además, se acordaron 55 puntos entre PSOE y UP que suponían la base para la negociación del presupuesto, de los que algunos ya cuentan con su financiación y planificación.

Las reuniones entre los grupos siguen para intentar cuadrar los ingresos y los gastos del presupuesto y poder presentarlo y realizar un presupuesto que ya serviría también para 2023 dado el tiempo que se ha alcanzado y la celebración también el año que viene de elecciones municipales, por lo que el expediente se prorrogaría el año próximo.

Ahora se funciona con el presupuesto de 2020, en plena pandemia, pero con un cambio: las modificaciones presupuestarias recientes (una de 15 millones de los tributos del Estado y otra de 1,6 para la basura) que permiten destinar una inversión importante a servicios y partidas y que darían aire al funcionamiento municipal si no hubiera cuentas nuevas para el último año de mandato.

Los dos grupos, UP y PSOE, han mostrado públicamente en estos acuerdos puntuales su voluntad de llegar a un entendimiento para sacar las cuentas pero el curso se termina y la cuenta atrás se aproxima al cero, por lo que tendrán que llegar a un acuerdo pronto o decidir cuándo desistir.