Los presupuestos de la Junta para Granada: entre la "propagada" y la "historia", según los distintos partidos

La ampliación del Metro, de autovías radiales, el cierre del anillo... Sí, los presupuestos de la Junta de Andalucía para Granada incluyen algunas de las llamadas infraestructuras "clave" para la provincia, pero a medias. Y es que la partida de este año, que sí que es mayor que la del pasado pues sube un 63% al destinarse un total del 346,4 millones de euros, las incluye pero en apartados destinados a sus estudios y redacciones, y no a sus obras. Eso sí, el área que mejor parada sale es la de Agricultura, que se lleva 147,4 de los 346,4 millones, donde destacan partidas en prevención y cuidado del patrimonio forestal. Entonces, ¿cómo son estos presupuestos? Pues según el color político con el que se miren, pues mientras que unos los tildan de "triunfalistas y de que olvidan las necesidades reales de la provincia y su ciudadanía", para otros son "las cuentas de la recuperación".

Después de que este jueves la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, anunciaran la partida granadina del presupuesto andaluz, tanto PSOE como PP y Cs han salido a valorar unas cuentas que, para los primeros, son "propaganda".

Lectura propagandística, según el PSOE

Según indicó el parlamentario andaluz del PSOE por Granada Juan José Martín Arcos, las cuentas presentadas por el Gobierno de Juanma Moreno "no son reales ni van en línea de promover una recuperación justa y social en la provincia, tal y como demanda el momento actual. Por tanto, no están a la altura de las circunstancias". Así, el parlamentario socialista consideró como "propagandística" la lectura de las cuentas que han hecho los responsables autonómicos, que han "hinchado para vender a bombo y platillo partidas incluyéndoles recursos económicos provenientes de los fondos europeos y del Gobierno de España".

"Son por tanto unos presupuestos que esconden un engaño contable", dijo el socialista, para citar como ejemplo la inclusión de una supuesta partida de 1.000 millones con cargo a un "supuesto plan extraordinario Covid que no existe y todo ello para confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

"Estos presupuestos se enmarcan en el amplio y ya habitual catálogo de marketing y propaganda que el Gobierno del PP y C’s ha desplegado desde 2018 en la provincia. Insisten sobre los mismos proyectos e inversiones una y otra vez, pese a que éstos no terminan de ver la luz", aseguró Martín Arcos para recordarle al PP su mantra de "lo que no aparece negro sobre blanco, no existe".

Así, el parlamentario denunció que esta vez las y los representantes en la provincia del Gobierno andaluz y del PP "aplaudan partidas que no están plasmadas sobre el papel para infraestructuras educativas, sanitarias y culturales muy demandadas, que han prometido en distintas ocasiones y por las que todavía no han hecho nada. Una circunstancia que es motivo de desconfianza". Y es que, según dijo, la mayoría de proyectos e inversiones que recogen las cuentas han sido anunciados "muchas veces dentro del Plan Granada en Marcha, entre otros, y no han visto la luz aún".

Desgranando las cuentas, habló del Metro de Granada, que cuenta con una partida "ficticia de 77 millones de euros y tan solo 10 millones de inversión real destinados otra vez a la futura ampliación", dijo, para poner de manifiesto la "absoluta falta de previsión con la autovía del Almanzora entre Baza y Purchena, infraestructura en la que se hicieron decenas de fotos reclamando inversión y ahora la omiten".

"No hay nada nuevo y se olvidan de inversiones de envergadura con financiación propia de las consejerías, como en Cultura y Patrimonio, así como que las planteadas en Justicia no resuelven los problemas y reivindicaciones que existen", explicó Martín Arcos para quien esto significa que "ni han hecho nada ni piensan hacer nada en estos ámbitos tan significativos para esta tierra".

Ideales para el futuro, según Cs

Por su parte, la parlamentaria andaluza de Cs Concha Insúa mostró una visión totalmente opuesta, al considerar que "son los ideales para el futuro prometedor" que su partido vislumbra para Granada, al contrario, según continuó, de "las vergonzosas cuentas de Sánchez" para la provincia.

Incidiendo en las partidas para la mejora y la ampliación del metro de Granada o el Centro de Inteligencia Artificial, Insúa resumió las cuentas presentadas por el Gobierno andaluz en las palabras "innovación, inversión, ciencia, sostenibilidad y, en definitiva: futuro". Esa "apuesta por un futuro prometedor para Granada se complementa a la perfección con las partidas récord que recogen estas cuentas para la sanidad, la educación y la dependencia", afirmó la secretaria provincial de Acción Institucional de Cs en Granada.

Insúa especificó que el aumento en sanidad ha sido del 9,6%, con la incorporación de 7.087 profesionales sanitarios; el de educación, del 8,4%, con 4.790 nuevos docentes y refuerzos Covid, y el de dependencia del 15,6%, actualmente con 245.000 personas beneficiarias.

"Además, las inversiones en centros sanitarios y educativos han sido muy relevantes para Granada", añadió, poniendo como ejemplo de inversión sanitaria los 1,6 millones de euros para el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Órgiva, los 750.000 para la reforma integral centro de salud del Zaidín, 466.000 para la reforma de Urgencias del centro de salud de La Zubia, o los 453.000 para el nuevo centro en Guadix. En cuanto a infraestructuras educativas, ha puesto como ejemplo el nuevo instituto de Albolote (3,5 millones) o los 5,4 millones de euros que irán destinados a bioclimatización en 20 centros granadinos.

No obstante, pese a que sanidad, educación y universidades y dependencia engloban casi el 65% del conjunto del presupuesto andaluz, Insúa ha asegurado que, "con estas cuentas Granada va a cobrarse buena parte de la deuda histórica que le debía el Gobierno andaluz, y lo hace en forma de inversiones y proyectos de futuro".

Las cuentas de la recuperación, según el PP

"Estamos ante un momento histórico para Granada que recibe el trato que merece tras el varapalo y el bochorno que han supuesto para todos, incluidos los socialistas granadinos, las paupérrimas previsiones de inversión de Pedro Sánchez para con Granada", dijo por su parte el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, que insistió en que Granada pasa de ser "la penúltima provincia en inversión pública con los Presupuestos Generales del Estado, a una provincia que está en la hoja de ruta de la recuperación, la inversión y la creación de empleo y riqueza permitiendo el crecimiento tan necesario que necesitamos".

Así resumió el presidente popular las cuentas de la Junta de Andalucía que, "una vez más, vuelven a aumentar sus partidas presupuestarias en la provincia para el próximo año", "en un momento clave en el que Juanma Moreno continúa pilotando la transformación de Andalucía, dando a Granada lo que Pedro Sánchez le ha negado".

Para Rodríguez son unas cuentas que "creen en Granada y que se alejan de aquellos años de anuncios de grandes inversiones que luego quedaban en un cajón lastrado el crecimiento de Granada y Andalucía durante los últimos 40 años. Tan solo en sanidad respecto a las cuentas del año 2018 han aumentado las partidas más de un 30%, al igual que en políticas culturales y de igualdad; o un 26% en educación o más de un 130% en el mantenimiento de carreteras", aseguró.

"Ahora no solo se anuncian inversiones, sino que se ejecutan", dijo el presidente popular, que además consideró que este "aumento del esfuerzo inversor no lo van a pagar los granadinos y los andaluces": "Es posible invertir y a la vez reducir la presión fiscal. Eso está pasando en Granada y en Andalucía", haciendo referencia a la nueva bajada de impuestos en la comunidad autónoma recientemente aprobada "que dinamiza la economía y que se completa con un presupuesto expansivo y social que demuestra como el cambio no solo funciona, sino que debe continuar", aseguró el líder del PP granadino.