Los profesores asociados apoyan las huelgas convocadas en Valencia y Barcelona

El colectivo de profesores asociados de la UGR manifestó ayer a través de una nota su apoyo a las movilizaciones de profesores asociados de otras universidades españolas su apoyo a las huelgas convocadas en Valencia y Barcelona. En concreto, señalan que en la Universidad de Valencia hay previstas movilizaciones hoy y mañana. Lo que se repetirá mañana en la Universidad de Barcelona de la Ciudad Condal.

"Reunidos en asamblea", indican los docentes, acordaron que, "al encontrarnos en estos momentos inmersos en un proceso negociador con el Rectorado de la Universidad de Granada, lo razonable resulta no participar directamente en la huelga convocada". En su lugar, decidieron apoyar las movilizaciones en el resto de universidades "en defensa de sus justas reivindicaciones".

"No obstante, y dado que el proceso negociador exige la evidencia de hitos, negociaciones y soluciones que lo avalen como tal, entendemos que resulta de vital importancia que empecemos a recibir resultados de los mismos con celeridad, tanto en lo que a la figura del asociado acreditado se refiere como, especialmente, del asociado no acreditado con años demostrados de experiencia profesional y docente; figura ésta de demostrada importancia en la formación de nuestros estudiantes y de obligado encaje en la estructura de una docencia pública de calidad que persigue la excelencia". "Dejamos firme constancia de que nos reservamos el derecho a participar en futuras convocatorias" si no se avanza en la negociación.