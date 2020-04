Protagonistas de la pandemia en Granada

A partir del coronavirus, una de las cosas más difícil va a ser reconocernos por los rostros. Entre mascarillas y viseras ya no va a ser tan fácil saber quién está detrás de esas protecciones. Los protectores no dejan de ser el atrezzo y el 'nuevo maquillaje' que por las circunstancias todo el mundo se tendrá que poner de aquí en adelante, algo que a fin de cuentas es por la seguridad de uno y de los demás y se lleva con filosofía. Lo complicado será cuando no reconozcamos los rostros de aquellos que están pasando dolor, sufrimiento, virus, miedo, preocupación, estrés, cansancio, pena...

Rostros ajados con cicatrices visibles en forma de otra mirada, aunque las peores son las que van por dentro. En el otro lado de la moneda están las historias más benignas, la de aquellas personas que en este mes y medio han pasado por procesos duros y siguen pasando por ellos pero en algunos casos salieron del virus, se reforzaron como individuos o se les reconoció un mérito que antes la sociedad por cegata era incapaz de ver.

Hablamos de personas quedaron marcadas y nos marcaron a los demás con sus relatos. Rostros que, como decíamos, ya nunca serán iguales porque básicamente nada será igual. Hasta cómo observamos una mota de polvo en el aire habrá cambiado.

Quizás porque antes tampoco había nada estanco y la máxima de Heráclito de que todo fluye y nada permanece es una de las veces que hemos estado más cerca de saborear esa entelequia que llamamos verdad. Las voces de numerosos trabajadores de la sanidad y algunos investigadores. El diagnóstico es común, se llegó sin los recursos de material y personal suficientes y el sufrimiento ha sido constante. Desgarrador pero necesario cada uno de los testimonios.

Hay quienes practicaban la medicina en una cancha deportiva y han vuelto a sus orígenes entre batas de hospital y ambulancias, obligados por las circunstancias. A los que cuidaban, los deportistas, se han quedado en casa aprendiendo a entrenar de otra forma y a aprender lo que significa la paciencia, algo clave en la competición.

Otros habituales de cada día en el papel son los agentes policiales, que de los delitos comunes han pasado normalmente a tener que estar pendientes de los que burlan constantemente el estado de alarma y violan el consenso social. También ha sido una época para la profundidad y para ver la espiritualidad y los recogimientos desde otros puntos de vista.

Aprender que en el silencio también hay mucho que aprender. Un tiempo para llevar la convivencia al extrema y estudiarla como el máster más fiero de la vida. Una etapa para reinventarse y aprender todo lo que se puede ayudar con una impresora. Y, entre tanto aprendizaje a lo bruto, a marchas forzadas, nos reafirmamos en que es imposible vivir –bien– sin humor.