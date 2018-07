Una provincia puente entre el resto de España y Europa

Granada es provincia de paso entre el resto de España de Europa. Países como Francia son los principales receptores de personas migrantes lo que tiene un efecto también en la sanidad de la provincia de recepción, en este caso Granada. Es cierto que con la últimas oleadas de pateras, aumenta el número de atenciones, sobre todo en la Costa Tropical, pero se ha de tener en cuenta que aunque allí se gestione mucha asistencia sanitaria (esto es, dispensar el documento sanitario) la población migrante no llega en muchos casos a hacer uso de la misma ya que pronto inician el viaje hasta otros puntos. Tras esa primera entrada en el sistema sanitario, apuntan desde el SAS, los números se estabilizan, o sea, se incrementa al inicio pero gracias a la actividades coordinadas con las ONG no genera una carga extra de trabajo. Granada es lugar de entrada, pero no es el definitivo para estas personas. "No hemos notado aumento en el número permanente de migrantes en nuestras áreas", explican fuentes del SAS.