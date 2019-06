“El próximo curso me voy a Lituania un año a estudiar”

Marta Pérez saca unos minutos de su intensa rutina de estudiante de Traducción e Interpretación para recordar lo que ocurrió hace ahora casi un año.Doce meses atrás también estaba frente a sus apuntes, pero lo que tenía por delante era el maratón de la Selectividad, tres intensos días de exámenes que la encumbraron como una de las más brillantes en la provincia de Granada.

Esta estudiante consiguió en junio de 2018 una nota de admisión de 13,920 –a centésimas de la perfección, ya que el máximo es de 14 puntos– que le abrió, de par en par, las puertas de la Universidad. Ha pasado un año y Pérez, ya como estudiante universitaria, recomienda a quienes estén en capilla antes de la nueva convocatoria de junio de Selectividad “que no se preocupen. Va a pasar muy rápido”. Reconoce que este primer año en la Universidad “ha estado muy bien”, aunque no ha tenido tiempo para otra cosa que no haya sido estudiar, ir a la Facultad, estudiar... “Es quizá lo peor, no tener mucho tiempo”.

Valora el entorno en el que se ha desenvuelto desde septiembre –cuando comenzaron las clases en el grado de Traducción en Inglés que cursa– como enriquecedor. “He conocido mucha gente, son muy apañados”, indica desde el otro lado del teléfono. Sobre todo destaca el carácter internacional de la Facultad, en el céntrico palacio de las Columnas, gracias a la presencia de estudiantes de intercambio. Ella misma tendrá la oportunidad de dar el salto el próximo curso.“En segundo me voy a Lituania un año”, relata mientras prepara los exámenes del segundo semestre.