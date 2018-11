La capital se une al proyecto nacional 'Invest in Cities' para captar negocios

Granada es una de las diez ciudades medias españolas que participará el próximo lunes 26 de noviembre en el foro 'Invest in Cities', un encuentro en el que las urbes venderán su modelo económico y empresarial con el objetivo de captar inversiones nacionales y extranjeras. La iniciativa, que se presentó ayer en la Cámara de Comercio ante diferentes representantes locales del tejido empresarial, cuenta con el apoyo de la propia entidad cameral además de la Confederación Granadina de Empresarios y el Ayuntamiento de Granada.

El director de 'Invest in Cities', Ignacio Alonso, se desplazó ayer a Granada para explicar de primera mano al empresariado granadino en qué consiste la denominada como "cumbre de ciudades atractivas para la inversión". Alonso detalló que la iniciativa persigue el doble objetivo de "acercar inversión privada a empresas concretas" al mismo tiempo que se la da "visibilidad y escaparate a ciudades que no son Madrid o Barcelona y tienen un sitio donde lucir sus enormes atractivos". El director destacó que el encuentro es un añadido para "diez ciudades que per se son atractivas, tienen programas de inversión y mucho recorrido".

La plataforma cuenta con una web general en la que se desgrana todo el proyecto, y que a su vez se divide en microespacios para que cada una de las diez ciudades exponga información relevante para la atracción de inversión.

El tesorero de la Cámara de Comercio, Christian López Carbonne, apuntó que el hecho de integrarse en la plataforma parte de tres ideas. La primera que "cualquier iniciativa o estrategia local tenga su financiación para madurarla y ponerle en marcha", y en segundo lugar para que exista esa confluencia entre las empresas y la parte inversora. Por último, López Carbonne señaló la importancia de exportar la marca Granada a través de plataformas que "sean el altavoz y cuente las potencialidades y estrategias del territorio".

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que participará en el encuentro del próximo 26, asistió también ayer a la jornada de presentación de 'Invest in Cities' para manifestar la importancia de que la ciudad participe en un encuentro en el que se pueden captar empresas nacionales e internacionales "que inviertan aquí y generen empleo". El regidor remarcó que el desafío será contarle a los inversores y empresarios que asistan al foro "las bondades, atractivos así como la visión del proyecto de ciudad y provincia".