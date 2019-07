Los proyectos tecnológicos de la ciudad empiezan a moverse en DigitalEs

El alcalde de Granada, Luis Salvador, acudirá mañana a Madrid para asistir al encuentro DigitalES. Salvador también asiste en calidad de presidente de Honor del Clúster OnGranada para empezar a gestionar todo lo relacionado con el desarrollo de iniciativas empresariales en la ciudad vinculadas a la economía del conocimiento, explican desde el Ayuntamiento.

DigitalES es la patronal del sector tecnológico y reúne mañana, por segunda vez en Madrid, a los líderes de la innovación y la digitalización, en un encuentro donde empresas e instituciones públicas compartirán su visión del progreso digital para los próximos años. Technology is the new Rock&Roll es el lema para un evento donde se debatirá sobre los retos tecnológicos decisivos para la sociedad, como por ejemplo el 5G.