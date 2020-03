Los psicólogos aconsejan a los que tienen que seguir trabajando cara al público

El Colegio Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO) ha elaborado un documento con el que pretende ofrecer unas orientaciones para compensar los efectos psicológicos negativos que la crisis del coronavirus puede generar en las personas que trabajan de cara al público. Los profesionales de la salud mental reconocen que es "una situación en la que es muy probable que se generen unas emociones negativas y otros efectos que antes no se habían experimentado, al menos con esa intensidad". Aunque "estos pensamientos y emociones son normales en una situación como esta" ofrecen una serie de ello "consejos de higiene mental pueden ser de utilidad".

1. Ante el sentimiento de vulnerabilidad física y emocional

Dejar que ese sentimiento esté en la mente y no esforzarse en luchar contra él; el truco para que ese sentimiento no sea el protagonista está en dejarlo fluir, pero a la vez centrarse en lo que se realizando en cada momento, tanto en la labor profesional como en el resto de ámbitos de la vida diaria. Cuanto más se esfuerce uno en controlar o evitar la emoción, más protagonista se hace. Actúa con esa emoción, no contra ella.

2. Ante el miedo al propio contagio y el de seres queridos:

Aceptar que se está ante una situación excepcional con algunas cuestiones sobre las que no se puede ejercer control, pero sí centrarse en la gran cantidad de habilidades con las que se cuentan para minimizar los riesgos.

3. Sobrecarga de situaciones estresantes

Hay que dirigir la atención hacia lo que estás haciendo en ese momento. Si la atención se va a otras situaciones difíciles, volver de forma amable a dirigirla hacia aquellas cosas que se realizan. Y en los momentos de ocio, procura realizar actividades que no guarden relación con el trabajo y que sean divertidas.

4. Ante situaciones que revisten un mayor peligro personal

Asegurarse, en primer lugar, que se han tomado las precauciones indicadas por las autoridades sanitarias y se está equipado convenientemente. El miedo o la ansiedad son respuestas normales cuando se prevé un peligro. Una vez finalizada la tarea, podría ser bueno que compartieras la experiencia con compañeros o hablar de ella al llegar a casa. Si no se puede hablar sobre ella se puede tratar de escribirla.

5. Reacciones por un episodio inusual, violento, dramático

En situaciones excepcionales, como la actuales, pueden ocurrir acontecimientos inusuales, violentos o dramáticos. Es recomendable hablar con los compañeros. Tras un periodo en el que se comenta, se debe seguir trabajando con normalidad. Es muy fácil que siguir pensando en lo que ha ocurrido o que tener emociones que no son las habituales pero no hay que luchar, sólo dejarlas aparecer e irse según sea en esta ocasión.

6. Ante síntomas de un ataque de pánico

En situaciones de estrés intenso pueden producirse ataques de pánico. Algunas funciones fisiológicas, como la respiración, que normalmente se pueden controlar a voluntad, se disparan. Esto va acompañado generalmente de la sensación de pérdida de control, de que se va a producir un desenlace fatal o del pensamiento de que se va a perder el juicio. Es importante saber que en esos momentos no se tiene capacidad de control las sensaciones, aunque muy desagradables, son pasajeras. El pico de los ataques de pánico se suele producir entre los 10 y 20 minutos después de notar los primeros síntomas y puede llegar a durar hasta dos horas (aunque generalmente es bastante más breve).

7. Sentimientos depresivos

Es lógico que ante esfuerzos importantes y una falta de actividades de ocio, el estado de ánimo sea bajo y que aparezcan pensamientos negativos. Puede ayudar el hecho de seguir haciendo cosas que son importantes, aunque en el momento no apetezcan mucho. También tratar de descansar las horas necesarias y, dentro de las posibilidades, hacer actividades que de interés.

8. La interacción social con compañeros

Demostrar con comportamientos claros que son importan las personas con las que se está interaccionando e incluir con frecuencia palabras como “compañero” y “equipo”. Actuar de forma colectiva debe prevalecer sobre las individualidades y así se incrementan comportamientos de cuidado entre compañeros.

9. La interacción social con clientes y usuarios

Mostrar de forma clara con los propios comportamientos que se las está escuchando. En estos momentos las personas suelen estar muy nerviosas. Es mejor, en vez de decirles que se tranquilicen; mostrarse tranquilo, tomando protagonismo sobre la interacción.