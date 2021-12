El puente adelanta la Navidad en Granada

Más información Vídeo: Granada pone a punto su espectáculo de luz y sonido para Navidad

Llegó el puente de diciembre, uno especialmente largo este año. El día 6 (Día de la Constitución), en lunes y el 8 (Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), en miércoles, dejan cinco días de fiesta o de descanso para todos los que pueden unir el martes a esta tropelía de días libres. Este “acueducto” hace que una ciudad tan turística y con tantas posibilidades como Granada, a pesar del Covid, llene sus calles de caminantes, ya sean granadinos o visitantes.

Si a esto le sumamos la incipiente llegada de la Navidad, con las principales calles de la ciudad iluminadas, especialmente las del centro; con un Poblado Navideño; un tiovivo veneciano gigante; los belenes; el espectáculo de luz y sonido en la plaza del Ayuntamiento; los mercados navideños; un largo etcétera… estamos hablando de que la el puente de diciembre adelanta las fiestas de la natividad.

Poco antes de las 17:00 horas, máxime cuando el mediodía respeta y ofrece unos cálidos rayos de sol, las calles del centro ya están llenas de familias con los peques que buscan las atracciones navideñas y que esperan el encendido del alumbrado especial, que llega a las 18:30. Muchos de ellos aprovechan para alargar en la tarde lo que comenzó a mediodía como un tapeo en los ricos bares de Granada.

Pero no todo son familias, también los grupos de amigos; jóvenes que quedan para hacer sus primeras salidas con los amigos; turistas que aprovechan para visitar la ciudad y conocer sus costumbres… a medida que uno se aproxima al centro neurálgico de la Navidad en Granada, Plaza del Carmen, Puerta Real y Fuente de las Batallas, el gentío aumenta de manera exponencial.

No se queda atrás la zona de la Carrera de la Virgen, por donde se llega hasta el Poblado Navideño, donde el gentío, sobre todo, está compuesto por padres que llevan a sus niños al tiovivo, a la pista de trineos o la pista de renos, donde los más peques se convierten en pilotos.

Se torna casi imposible caminar por algunas zonas de la ciudad. Los turistas no sólo están ávidos de Navidad, sino también de visitar los monumentos de Granada. De los más céntricos, La Catedral y La Capilla Real, con colas kilométricas formadas para acceder a sus interiores.

Poco más adelante, una imagen casi de verano. Se ven colas en Gran Vía, pero no es la típica estival, sino que Starbucks sustituye a Los Italianos. No obstante, algunos –turistas atrevidos– osan degustar helado, pero no en La Veneciana, sino en la acera de enfrente. Sus palabras, traducidas, no fueron otras que “¿Frío? ¿Has estado en Dinamarca?”

Otra de las estampas, además de las vestimentas abrigadas, que distingue esta estampa es la de una figura mítica en las frías tardes granadinas: la castañera. Llega el otoño y las sartenes y el humo invaden el centro de la ciudad. Algunas siguen usando picón para tostar este fruto seco. Un comprador de un cucuruchito bromea con que “sin castañas, no hay Navidad”.

El sonido del puente ha sido el de las explosiones, sin alarmas, micro explosiones. Los niños tiran petardos tronadores contra el suelo. Estas bolitas de pólvora estallan al impactar contra el duro piso y suenan como las antiguas pistolas de petardos, con sus características coronas rojas, de seis, de ocho o de doce tiros.

Este sonido se acrecentaba en las zonas con mayor afluencia de infantes, como Plaza Bib-Rambla. La “Plaza Mayor” de Granada retoma estos días su carácter escénico y de ágora sirve como palestra para los espectáculos callejeros que hacen las delicias de los más pequeños, pero también de los no tanto. El foro también sirve como lugar para albergar uno de los mercados de artesanía y el belén de la hermandad de Borriquilla, como no, con colas para entrar.

En la zona, la estampa de los que buscan aliviarse del frío a base de chocolate con churros haciendo cola, también es muy propia de esta época del año. La cafetería Alhambra es un clásico del puente y de la Navidad.

De camino al Ayuntamiento se vuelven a observar colas, en este caso, buscando la suerte. Los rezagados de la lotería del Gordo aún tantean a la fortuna en la famosa administración de lotería nº4 de la calle Príncipe.A las 18:30, puntual, se hace más visible la Navidad. Los leds navideños dispuestos por toda la ciudad se iluminan. Aunque no será hasta las 19:30 cuando se pueda presenciar el espectáculo de luz y sonido dispuesto en la Plaza del Carmen.

Esto lleva a fijarse aún más en todos los motivos de las pascuas que hay en las calles. Puestos y venta de motivos navideños en las vías del centro, incluso destaca la presencia de Papa Noel, esa importación que se abre hueco cada vez con más fuerza entre nuestros Magos de Oriente.

El gentío es cada vez más intenso, con colas y más colas y gente y más gente en todos los lugares. Como no, en Puerta Real, Correos, Café Suizo… cientos y cientos de personas que se reúnen allí para contemplar el anillo de leds que une la intersección. Hasta a algunos turistas se le ocurrió decir que “estamos en el kilómetro cero de Granada”. Y es que el puente, adelanta la Navidad en Granada.