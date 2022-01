La rebaja de impuestos beneficiará a 432.000 granadinos

El coordinador provincial de Ciudadanos Granada y director general de Administración Local en la Junta de Andalucía, Joaquín López-Sidro, ha celebrado el inicio del nuevo año recordando que, "desde hoy, y gracias a la rebaja fiscal impulsada por Ciudadanos, los granadinos y andaluces se ahorrarán 329 millones en impuestos". En particular, López-Sidro se ha referido a los 432.000 granadinos que podrán disponer de su dinero, convencida de que esta medida "ayudará a las familias, los mayores y los jóvenes y contribuirá a dinamizar la economía".

El portavoz naranja ha destacado la "transformación que está experimentando Andalucía y Granada gracias a las políticas liberales del Gobierno de Ciudadanos y benefician directamente a los granadinos". En concreto, López-Sidro ha abundado en la nueva Ley de Tributos Cedidos, que entra hoy en vigor, y que supone la tercera rebaja fiscal de este Gobierno "con marcado sello naranja". El portavoz de los Liberales, que ha recordado que el pasado abril ya el Gobierno de Ciudadanos acometió una segunda rebaja de impuestos con la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que "ha supuesto importantes ahorros en la compra de inmuebles", ha destacado que esta tercera reforma impositiva, con la que "una vez más Ciudadanos cumple con los granadinos, como se comprometió en la campaña electoral", tiene un "carácter eminentemente social", en tanto que "repercute en un mejor acceso a la vivienda para jóvenes, en un ahorro para discapacitados y para mayores que necesitan cuidados especiales y para familias numerosas y familias monoparentales".

En este sentido, López-Sidro ha hecho especial hincapié en el "revulsivo" que supone particularmente en los municipios afectados por la despoblación, porque "muchas de las medidas están enfocadas precisamente a las decenas de pueblos con menos de 3.000 habitantes de la provincia de Granada, como el acceso a la vivienda para los jóvenes". Asimismo, ha defendido que "esta rebaja de los impuestos no significa recaudar menos", de hecho, ha explicado, "las rebajas del IRPF y del Impuesto de Sucesiones aprobadas en 2019 permitieron recaudar 600 millones de euros más al atraer contribuyentes andaluces censados fuera", así como que el 31 de octubre del año pasado el superávit ya alcanzaba 2.589 millones de euros, "fruto de una buena gestión", unos fondos que "ahora podremos reinvertir en atender las necesidades de los granadinos y los andaluces, pese a la prórroga de los presupuestos".

Finalmente, el coordinador provincial de Cs ha abundado en que "nuestro modelo es el opuesto al de Sánchez, que decide incrementar los impuestos de una forma u otra, con peajes en las carreteras, carburantes, bebidas azucaradas, eliminación de la tributación conjunta…". Joaquín López-Sidro ha insistido en que "si dejamos el dinero en el bolsillo del ciudadano, incentivamos el consumo y reactivamos la economía. Esto no va de ideologías, de derechas o de izquierdas. Va de buenos o malos gestores. Y Ciudadanos ha demostrado que somos buenos gestores, no sólo recaudando más bajando los impuestos, sino también haciendo que el dinero de los contribuyentes se destine adonde tiene que ir y no a los bolsillos de unos pocos, gracias a que hemos acabado con la corrupción en nuestra tierra".