PP y Cs tumbarán la ordenanza que regula el IBI si sube el recibo

Los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos han marcado una auténtica línea roja para aprobar la Ordenanza número 3 del IBI: que no suba el recibo. Una maniobra difícil si se tiene en cuenta que la propuesta del equipo socialista pasa por reducir únicamente en un 1% el tipo impositivo para amortiguar el aumento provocado por la revisión de los valores catastrales (que supone una subida del 4%) y la eliminación de la bonificación por domiciliación bancaria (que supondrá un aumento de entre el 1 y el 4%).

No obstante y pese al rechazo evidente de estos dos grupos municipales, ambos se han abstenido en la votación para permitir la aprobación inicial del expediente de cara a debatir medidas que puedan evitar la subida de los impuestos.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver, ha celebrado que, al menos, se haya logrado un consenso para debatir la propuesta.

A su juicio, la abstención es una voluntad de negociación "en la que espero que se pongan encima de la mesa propuestas alternativas debidamente justificadas y que, en cualquier caso deberán cumplir con tres requisitos: cumplir el plan de ajuste, descargar a las pequeñas y medianas empresas de la carga fiscal que sufren y tener una bajada (la primera en veinte años) del tipo general del IBI. “Obviamente nos gustaría que la bajada fuera mucho mayor pero hay que actuar teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento”.

El concejal del PP, Francisco Ledesma, ha afirmado por su parte que el PP ya ha manifestado su no rotundo a estas medidas que suponen una “subida a la inversa de los impuestos”.

Según ha explicado si se aplica un 4% de la revisión de los valores catastrales y se le suma que se elimina la bonificación del 5% por la domiciliación de recibo “hablamos de una subida del 9% en algunos recibos”. No obstante, ha asegurado que la abstención es un gesto de “la necesidad de esta ciudad para los próximos cuatro años teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto prorrogado desde 2015 pero con unos números 2014”.

“Todo apunta un que no vamos a lograr este documento pero las Ordenanzas son la base por lo que buscamos llegar a acuerdos”. Sin embargo Ledesma ha insistido en la línea roja que el PP no está dispuesto a cruzar: “que no suba el IBI en la ciudad”.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha asegurado que la abstención de este grupo municipal se debe a que permite la presentación de alegaciones “pero no estamos conformes con el expediente que se queda corto y vuelve a ser un intento de engaño”. Según ha indicado el recibo va a subir un 7% como consecuencia de la pérdida de la domiciliación bancaria y la subida por la revisión de los valores catastrales en un 4%.

“Nos parece que esta subida está muy alejada de lo que se tiene que perseguir y además se está sancionando a empresas por parte de Baldomero Oliver que las cataloga como las 500 grandes empresas atendiendo a la referencia catastral por impuesto de sociedades o por los beneficios de un momento determinado.

“Esto puede ser por dos motivos, desconocimiento del concejal de Economía o porque no se va buscando a gravar más a quien más tiene sino recaudar a los que más referencia catastral tiene no un afán recaudatorio”. “Muchos negocios están cerrando y estas empresas son las que generan empleo y si encima los castigamos se irán a Armilla o Área Metropolitana”.

Asimismo, aseguró que van a trabajar para que la subida del IBI sea cero.