La recogida de vidrio puerta a puerta triplica el reciclaje en la hostelería

Uno de los residuos más común en la hostelería es el vidrio. Botellas, vasos, botes de alimentación, platos... su presencia mayoritaria en bares y restaurantes hace que sea un elemento común y por tanto también un residuo más abundante que otros. Por eso enfocar las campañas de retirada a estos negocios garantiza un incremento en los datos de reciclaje. Y eso es lo que hizo la Concejalía de Medio Ambiente con Inagra el pasado 16 de diciembre, cuando comenzó un servicio de recogida puerta a puerta para estos negocios en el casco histórico.

Porque hasta ahora, eran los propios establecimientos los que tenían que sacar sus cubos de vidrio, llevarlo al punto establecido de retirada (lo que afeaba la ciudad con contenedores acumulados a determinadas horas) e incluso ir personalmente a los iglús de noche y de madrugada para tirarlos, lo que generaba además un ruido estruendoso que molestaba a los vecinos.

Desde que se puso en marcha este servicio el 16 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, se han recogido 43,68 toneladas. En diciembre fueron 28,86 toneladas y en enero, 26,76. Estos datos contrastan con los recogidos en los mismos meses del año pasado, cuando se recogieron con el anterior sistema 11 y 8,66 toneladas en diciembre y enero, respectivamente. Por tanto, ha subido un xx%.

El procedimiento es sencillo y ha gustado a los hosteleros. De hecho, esperan iniciar en dos semanas la ampliación del servicio pasando a 300 establecimiento adheridos. El objetivo es llegar a los 500 negocios de hostelería.

Antonio González es uno de los operarios destinados a este servicio. Como cada jornada (lo hacen de lunes a sábado), tiene en su teléfono la aplicación con la ruta que tiene que realizar en los establecimientos del centro. A las 14:30 inicia la ronda. “Entramos hasta la barra, recogemos el contenedor y lo llevamos hasta el camión, que se sitúa lo más cerca posible”, explica.

Y es que Inagra ha regalado a los establecimientos nuevos contenedores de 80 o de 120 litros para que depositen los envases. De hecho, esta aplicación permitirá hacer un estudio sobre el reciclaje y saber también qué establecimientos son los que más residuos de vidrio generan. Por ahora, a la cabeza está el bar Aliatar.

El operario, una vez retirado el contenedor, indica en la aplicación el nivel de llenado del mismo, si está al 25, 50, 75 o 100%, lo que se utiliza para la estadística sabiendo la capacidad asignada a cada negocio. Según la concejal de Medio Ambiente, Pepa Rubia, el cambio es importante y afecta tanto a la contaminación acústica, reduciendo los ruidos ya que ya no se sacan de madrugada y son los operarios los que se encargan del contenedor, como a la visual de la ciudad, al reducir la acumulación de contenedores en el sistem anterior, que era de ‘esquina a esquina’.

“No es igual para el hostelero que entre el personal en su negocio, le retire la basura y lo echen en el camión a mediodía o por la tarde y no por la noche, lo que beneficia también a los vecinos”, explica. El vidrio recogido se lleva hasta la planta de Inagra y allí de los camiones pequeños pasa a un tráiler que va a diario a Málaga. Allí está la planta especializada en reciclaje de vidrio, por lo que este no pasa por la planta de reciclaje de Alhendín, por lo que no hay posible mezcla de residuos.