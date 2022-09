Remodelación del Gobierno en el Ayuntamiento de Granada: Ruz, Muñoz y Castillo asumen las áreas de Corpas

Desde este martes el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada tiene una nueva reordenación de competencias. Una remodelación que se esperaba desde el fallecimiento esta primavera de José María Corpas, hecho que obligaba a asignar de urgencia a un concejal que asumiera sus funciones al frente de Economía, Contratación y Recursos Humanos para después realizar una remodelación con la que afrontar el final del mandato.

Se anunció que sería en verano, una vez tomara posesión la nueva concejala, Sandra Rodríguez Salas, y después se trasladó a septiembre tras las vacaciones. Y ya ha llegado. El alcalde, Paco Cuenca, informó de los cambios en el comité del partido local y hoy los ha confirmado.

Así, Raquel Ruz, Ana Muñoz y Eduardo Castillo toman fuerza como concejales y se reparten las áreas de Corpas, carteras clave en el Ayuntamiento por lo que significan de funcionamiento y recursos.

Raquel Ruz, suma Economía a sus competencias de Movilidad y Seguridad. Una vez aprobados los presupuestos en agosto, los meses que quedan de mandato ya no deben ser muy complejos en el área. De hecho, el nombramiento no es el esperado ya que fueron Ana Muñoz (que asumió las competencias en funciones tras la muerte de Corpas) y Jacobo Calvo los encargados de liderar las negociaciones para su aprobación. Pero tiene retos importantes como toda la gestión de los fondos Next Generation y sobre todo salir del plan de ajuste municipal, una aspiración del Gobierno del PSOE tras años con las cuentas bajo mínimos.

Ana Muñoz se queda con el área de Contratación, que sí tiene importantes retos en lo que queda de mandato. Una vez desbloqueados y aprobados los presupuestos, se pone ahora al frente de los dos grandes contratos municipales: el de basura y el de transporte. Se quita Empleo pero mantiene el resto de competencias que tenía. Seguirá teniendo Agencia Urbana, Presidencia, Igualdad y Next Generation.

Eduardo Castillo, hasta ahora concejal de Participación Ciudadana, Juventud, Turismo, Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial, se hará cargo de Recursos Humanos, un área fuerte ya que hay que sacar OPE y su gestión supone el mayor gasto del presupuesto del Ayuntamiento. Dejará Juventud en manos de la nueva edil.

Además, la nueva concejal, Sandra Rodríguez, ostentará las concejalías de Juventud, Empleo y Emprendimiento.

"Es un honor dirigir un equipo de gente formada y cualificada, muy cerca de los problemas del día a día. Ambicionamos una visión de Granada que permita que la gente esté orgullosa y en eso estamos, con un equipo de gente magnífica", ha dicho Cuenca.