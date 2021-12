"Recortes, retrocesos, confrontación y propaganda": el resumen de los tres años de la Junta, según el PSOE de Granada

Los casi tres años de gobierno de la Junta de Andalucía en Granada se resuman en "recortes, empeoramiento de los servicios públicos como el sanitario o el educativo, retrocesos en la calidad de vida de ciudadanía, confrontación y propaganda constante basada en anunciar reiteradamente proyectos que no terminan de materializarse", según el PSOE.

"Todo ha ido a peor en este tiempo. La Junta no tiene ni compromiso ni proyecto con una tierra que se ha quedado paralizada por la escasa inversión económica de las derechas, que han demostrado reiteradamente que no creen en Granada", ha señalado la parlamentaria andaluza Teresa Jiménez.

Junto a su homólogo Juan José Martín Arcos, ha subrayado que Granada "ha sufrido el azote de la pandemia y los recortes y el maltrato del Gobierno del PP y Cs, apoyado en la extremaderecha, que no ha cumplido nada de lo prometido y no ha tenido capacidad para resolver los problemas o las demandas de los alcaldes y alcaldesas, a quienes ha abandonado en los peores momentos y negado los recursos necesarios para salir adelante".

Asimismo, ha calificado de "indignante" la situación que padece la sanidad y afeado que no se haya recuperado aún la presencialidad en atención primaria, se haya despedido a 1.600 profesionales en la provincia y no se haya resuelto el colapso de los centros de salud ni el desmantelamiento de prestaciones en hospitales como Loja, Guadix y Baza, por no hablar de la supresión del hospital de Órgiva, que lo han convertido en un centro de salud con especialidades y que ni siquiera han empezado a construir".

En el plano educativo, Jiménez ha criticado el mantenimiento de la ratio, el recorte de unidades, especialmente en las zonas rurales; la falta de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, el empeoramiento de servicios como el comedor o transporte, así como el "parón" en la renovación y construcción de centros pendientes como los institutos de Albolote, Cenes de la Vega, Ogíjares o La Herradura o los colegios de Gójar, Monachil, el Medina Olmos de Guadix, Jérez del Marquesado o Diezma.

Los centros educativos han salvado la pandemia gracias al esfuerzo del profesorado y los ayuntamientos, que han pagado a pulmón las labores extraordinarias de desinfección pesar de los 2.354 millones de euros que la Junta ha recibido del Gobierno de España este año de crisis para educación, sanidad y los servicios sociales". Ámbitos a los que se suma la dependencia que también han sufrido un fuerte tijeretazo económico, siendo Andalucía la segunda comunidad del país en la que más tiempo tiene que esperar una persona dependiente para acceder a recursos y apoyo".

Para la lucha contra la violencia de género, Moreno Bonilla "apenas ha ejecutado el 51% de los fondos del Pacto de Estado, que no ha desarrollado, y ha recortado las ayudas a las asociaciones de mujeres. Una actitud igual de "vergonzosa" como la de "guardar la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática en un cajón o abandonar la cultura y el patrimonio de la provincia, descapitalizando la Alhambra, olvidando la nueva Biblioteca de Andalucía o no apostando por la capitalidad Cultural de Granada".

"Las políticas antisociales de las derechas no han beneficiado a las y los granadinos sino todo lo contrario. Han pisoteado las políticas de igualdad, no les han hecho la vida más fácil a la gente, no han atajado sus problemas y no han desplegado acciones para crear empleo y reactivar la economía, más allá de los contratos exprés que pusieron en marcha hace dos veranos", ha señalado.

Por su parte, el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos, ha censurado la "ausencia" de nuevas infraestructuras. "No quieren saber nada de la Autovía del Almanzora, pese a las decenas de fotos que se hicieron en la oposición; como también olvidan el paso ciclopeatonal entre Armilla y el PTS o las estaciones de autobuses de Baza y Loja", ha indicado para añadir que el metro cuenta con "muchos anuncios, pero pocas certezas" sobre su ampliación a Atarfe, entre otros asuntos.

En empleo, Martín Arcos ha denunciado que la Junta haya dejado sin ejecutar 4.500 millones de euros que el Gobierno de España y la Unión Europea han inyectado para dar oportunidades a las y los jóvenes y combatir la despoblación.

"Moreno Bonilla sigue con los brazos caídos viviendo de la inercia del anterior gobierno socialista", ha asegurado para reprocharle que solo haya invertido el 26 por ciento de los fondos que Andalucía ha recibido para políticas de empleo y ayuda a empresas y a autónomos.

En este punto, el parlamentario socialista se ha preguntado por el plan de ayudas específicas para el comercio y la hostelería granadina que el propio presidente de la Junta anunció hace un año. "No ha llegado ningún plan específico, Moreno Bonilla mintió a Granada y a las empresas de esta provincia", ha apostillado.

"Tampoco sabemos si va a haber próximamente un plan de empleo para jóvenes, colectivo en el que hay un desempleo del 42 por cierto", ha indicado para incidir en que el Gobierno andaluz ha dejado 400 millones sin invertir en formación profesional para el empleo, lo que "demuestra el fracaso del Gobierno del PP y C’s en este nuevo modelo de los cursos de formación".

Martín Arcos ha aludido al "éxodo" de empresas que ha sufrido el edificio BIC Granada del PTS porque la Junta "no ha atendido las demandas de ayudas y servicios que las firmas le han pedido, y eso que solo han ejecutado 17 millones de los 180 previstos para incentivos al desarrollo empresarial".

Por último, ha abundado en el "exceso de trompetería y exhibicionismo" que el Gobierno de Moreno Bonilla ha demostrado, al tiempo que "carece de un proyecto para situar a Granada en la punta de lanza y sacarla del vagón de cola".