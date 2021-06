La reunión entre PP y PSOE para iniciar las conversaciones para resolver la crisis de la Alcaldía de Granada se pospone

Se había dicho que sería este viernes e incluso durante el pleno municipal se había comunicado que se verían por la tarde, pero finalmente no será así. La reunión anunciada entre PP y PSOE para iniciar las conversaciones en busca de una solución para resolver la crisis de la Alcaldía de Granada no se llevará a cabo este viernes. Así lo ha anunciado el concejal del PP César Díaz, al término de un polémico pleno municipal en el que su formación, junto con la del PSOE y los ediles no adscritos, ha abandonado la sesión a la mitad, tras haber votado los puntos de gestión que se llevaban en el orden del día.

"Esta tarde no va a haber reunión con el PSOE, se lo confirmo totalmente, que no va a ser esta tarde", ha manifestado César Díaz, al ser preguntado por ese encuentro que incluso al propio alcalde de Granada, Luis Salvador, había hecho alusión durante el pleno en el momento en el que los socialistas anunciaban que abandonaban la sesión, al decir "si esta tarde habéis quedado a las seis, ¿por qué hacéis esto? A quien favorecéis es al PP".

Respecto a la posible nueva fecha, César Díaz ha asegurado que de momento no hay ninguna cerrada: "Lo iremos viendo y serán ambas direcciones de los partidos los que se pongan de acuerdo. El que suspendió la primera reunión fue el PSOE y tampoco puede pretender llevarnos a retortero a un partido serio como el PP. Los plazos los marcarán las direcciones de ambos partidos", aseguró.

Si bien, el popular no quiso descartar, de nuevo, ningún escenario posible salvo aquel en el que Salvador siga regentando la Alcaldía. "Tomaremos la decisión más adecuada por responsabilidad buscando la gobernabilidad y la estabilidad. No vamos a pronunciarnos sobre escenarios que no conocemos. Luis Salvador no forma parte como alcalde, respecto a un papel diferente no hemos dicho que nos neguemos. El PP es un partido serio y una persona tiene que cumplir su palabra y esta era clara, que se iba a producir una alternancia", explicó César Díaz.

En cuanto al pleno, el popular manifestó que "la corporación municipal, mayoritariamente, ha presentado una censura al alcalde y confiamos en que el alcalde no de lugar a llegar a una moción de censura. Hemos censurado la actitud absolutamente irresponsable del alcalde que pretende atornillarse al sillón en una situación absolutamente insostenible".

Asimismo, Díaz aseguró que "por responsabilidad, una vez más, hemos aguardado hasta la llegada de los puntos ya de carácter político. No hay razón para que los ciudadanos se vieran perjudicados si no se aprobaban esos expedientes, pero pasados esos puntos de gestión, no tenia mucho sentido seguir legitimando algo que es insostenible. Es imprescindible que el alcalde de un paso a un lado. Reclamamos que se recomponga el pacto, pero liderado por el PP como fuerza mayoritaria del centro derecha. Si no es así, que de lugar a una moción de censura".