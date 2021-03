La reunión para debatir los presupuestos de Granada se aplaza por un error técnico

El equipo de gobierno local de Granada, de PP y Cs, ha lamentado que un error de forma en la convocatoria del grupo de trabajo que debía dar comienzo este jueves para debatir entre todos los grupos municipales los nuevos presupuestos para 2021 haya conllevado este jueves su aplazamiento, que el PSOE ha achacado a que hay "falta de transparencia".

Según ha indicado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, este error técnico ha supuesto "la negativa de la oposición a participar" en el encuentro y plantear sus aportaciones, impidiendo así "poder trabajar en común acerca de lo que verdaderamente importa a los ciudadanos de Granada".

Así lo han trasladado los concejales de Hacienda, José Antonio Huertas, y de Contratación y Organización, Francisco Fuentes, quienes han requerido a la Secretaría General del Ayuntamiento de Granada que determine "cuál es el régimen de trabajo a seguir para el debate, si un grupo de trabajo, tal y como sostiene el equipo de gobierno, o si una comisión, como exige la oposición".

Desde la Secretaría municipal, según el Ayuntamiento, han reconocido un error en la convocatoria de este grupo de trabajo que se remitió este pasado miércoles a los grupos mediante correo electrónico ya que, "tal y como han avanzado, no puede tratarse de una comisión delegada al contener documentación y datos confidenciales y que, por tanto, no pueden ser de uso público, pero que sí han sido aportados a todos los miembros que integran este grupo de trabajo".

Huertas y Fuentes han explicado que, de acuerdo a la documentación aportada, se citó una reunión del grupo de trabajo durante toda la mañana de este jueves 18 para que todos los los concejales delegados de las áreas pudieran explicar directamente el borrador de presupuesto 2021 y recibir las aportaciones de los grupos de la oposición.

Así, y una vez que esas aportaciones por parte de la oposición estuvieran tramitadas por escrito, cada uno de los concejales deberían revisarlas con sus equipos técnicos para analizar la viabilidad técnica y económica las propuestas presentadas.

Igualmente, los concejales de Hacienda y de Contratación han detallado que este grupo de trabajo se va a poner en marcha en cumplimiento de una moción aprobada en Pleno y pese al informe técnico desfavorable presentado por las áreas de Economía y Hacienda debido a la voluntad de "máxima transparencia" de este equipo de gobierno, lo que no exime del respeto a lo que es un grupo de trabajo, esto es, "un órgano que no aplica votación y donde se trabaja con datos confidenciales que no pueden ser filtrados a quienes no cuentan con las competencias en el debate".

El equipo de gobierno ha anunciado también su compromiso para que, a la mayor brevedad desde que Secretaría traslade su informe sobre el régimen de trabajo de este grupo, se pueda convocar en cuanto se reciba la carta correspondiente.

Por su parte, el concejal José María Corpas, en nombre del PSOE, grupo mayoritario en el Pleno, que ya apoyó al equipo de gobierno en la aprobación del presupuesto de 2020, el primero en un lustro en el Ayuntamiento de Granada, ha lamentado que, a su parecer, haya "poca intención" en aprobar unas nuevas cuentas que permitan "sacar a Granada" de la crisis.

Este jueves ha habido un "nuevo espectáculo del equipo de gobierno", ha denunciado, en un audio remitido a los medios, Corpas, que ha detallado que "se ha negado por la Alcaldía la presencia de periodistas" en la reunión, al igual que anteriormente "se había negado el detalle de las