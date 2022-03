Un robo frustrado en el Centro de Granada: tres detenidos cuando trataban de asaltar una inmobiliaria

Una llamada de un vecino permitió frustrar lo que iba a ser un robo en una inmobiliaria de Granada capital, hecho que finalmente se ha saldado con el arresto de los tres ladrones. En el marco de un dispositivo policial contra los robos con fuerza en establecimientos y domicilios situados en el centro de Granada, agentes de la Policía Nacional recibieron una llamada en el CIMACC-091 que derivó en la detención de tres varones de entre 21 y 25 años, de nacionalidad marroquí, todos ellos con antecedentes policiales, cuando se encontraban forzando la cerradura de la puerta de una inmobiliaria, a la que no llegaron a acceder, con una barra de hierro con la punta afilada, que les fue intervenida.

En torno a las dos de la mañana, se recibió una llamada en la central CIMACC-091 en la que una persona informaba que, desde la ventana de su domicilio, estaba observando a tres varones que intentaban acceder al interior de una inmobiliaria situada en el centro de la ciudad, apalancando la cerradura con una barra de hierro. Era la tercera noche que alguno de ellos lo intentaba y que cesaba en su empeño cuando escuchaba los golpes que un vecino daba contra su ventana para ahuyentarlos.

Los policías se dirigieron hacia el lugar indicado, del que, junto con otras unidades, se encontraban próximos, formando parte de un dispositivo específico contra los robos con fuerza en establecimientos y domicilios cometidos de madrugada en el centro de la ciudad. A su llegada no localizaron a ninguna persona, por lo que se marcharon, quedándose a una distancia prudencial y unos minutos más tarde volvieron al lugar donde esta vez sí localizaron in fraganti a los tres jóvenes en pleno robo y procedieron a su detención trasladándolos a dependencias policiales, junto con la barra de hierro, cuya punta había sido afilada. El inmueble quedó dañado, aunque no llegaron a forzar la cerradura.

Los tres arrestados se encontraban en el país en situación administrativa irregular, uno de ellos tenía con un acuerdo de devolución decretado en Cádiz, y los otros dos contaban con varias reclamaciones policiales y judiciales decretadas en ciudades tan distantes como Barcelona, Vitoria o Tarrasa. Todos ellos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.