Los robos de móviles crecen por Navidad

“Estaba en una de las salas de fiesta de una discoteca. Saqué el móvil, miré la hora y lo volví a guardar cerciorándome de que había cerrado bien el bolso. Me giré para hablar con una amiga y noté un pequeño tirón o empujón que incluso podía haber sido por el paso de la gente, dada la aglomeración de personas que había. Pero miré de nuevo el bolso, lo encontré abierto y el móvil ya no estaba. Mis amigos me llamaron por teléfono y ya lo habían apagado. En menos de un minutos me lo habían robado”. Ocurrió el pasado sábado en una famosa discoteca de la capital granadina, pero no fue ni el único caso que tuvo lugar esa noche –según ha podido saber este periódico, hubo un mínimo de cinco sustracciones de teléfonos móviles en el mismo local–, ni tampoco de las últimas semanas.

Las fiestas y, sobre todo, las vacaciones de Navidad se han consolidado como el 'agosto' particular de aquellos que se dedican al hurto, en especial al de teléfonos móviles o carteras, un periodo en el que además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre realizan campañas especiales en las que se incrementa la vigilancia en zonas céntricas o concurridas con agentes de paisano. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de este año, se han registrado un total de 6.332 denuncias por delitos de hurto en la provincia de Granada –una media de 23 al día–, una cifra que el pasado 2017 ascendió hasta las 10.015. Pero, ¿qué son los delitos de hurto?

Los delitos de hurto son aquellos robos en los que no se emplea la fuerza o la violencia, o se realizan al descuido. Mientras que el catalogado como delito de robo es aquel en el que sí existe intimidación o daño de algún tipo para efectuar la sustracción. Precisamente, cuando se cataloga un delito como robo o hurto, las penas también son diferentes: el primero conlleva condenas de uno a tres años de cárcel y el segundo puede ser una multa de uno a tres meses –si lo sustraído es menor a 400 euros– o una condena de prisión entre seis y 18 meses.

Por lo general, quienes están detrás son bandas bien organizadas capaces de cometer este tipo de delitos sin que la víctima se de cuenta. Uno puede ir andando por la calle, que alguien le pregunte una dirección y que le hayan robado la cartera o el móvil. O simplemente estar en algún lugar concurrido –como en el relato que abre esta información– y que le sustraigan sus pertenencias en cuestión de segundos sin inmutarse. Mientras que hace unos años, el botín de este tipo de bandas eran las carteras. Ahora, los móviles ya que son más visibles, caros y accesibles.

En la actualidad, en España se roban 30 móviles cada hora que luego se emplean o para ponerlos en venta como teléfonos de segunda mano o para desmontarlos y venderlos por piezas en países del norte de África o de Europa del Este.

Estos delincuentes trabajan en grupos pequeños y, una vez sustraídos los terminales, los llevan a los receptadores: lugares en los que revisan los teléfonos, los desmontan y los reenvían al extranjero de forma tan rápida, que en muchas ocasiones el terminal está fuera del país en menos de 24 horas.

Normalmente, la opción del despiece suele ser la más realizada, sobre todo con iPhone, que cuentan con un sistema antirrobo que una vez se activa bloquea por completo el terminal y es impenetrable, o con smartphones de alta gama que también cuentan con aplicaciones de seguridad de este tipo.

En la actualidad, el teléfono móvil alberga gran cantidad de información de nuestro día a día –tanto personal como laboral– e incluso en muchas ocasiones llevamos asociados a ellos tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Por ello, las recomendaciones son que la pantalla siempre esté bloqueada con un código de seguridad o un número PIN, así como que se instale una APP antirrobo que permita geolocalizar el dispositivo.

Del mismo modo, en caso de que haya sido sustraído, debe denunciarse lo antes posible –para ello se debe aportar el IMEI del terminal (un identificador de 15 dígitos que identifica cada móvil) así como el número de serie– y borrar el contenido de forma remota para evitar que puedan acceder a él.

Mientras que para evitar ser víctima de uno de estos hurtos, las recomendaciones que se dan desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son no llevar el teléfono en el bolsillo trasero o lugares que puedan ser accesibles y extremar la precaución con bolsos o mochilas.