Una autocaravana se empotra contra un balcón en el calle Cuarto Real del Realejo

La ciudad no es para las autocaravanas. O, al menos, las calles estrechas de un casco histórico no deberían serlo. Y si no que se lo digan a los vecinos de la calle Cuarto Real del Realejo, donde la señal de prohibido la entrada a camiones y furgones independientemente de su masa no ha parado a un conductor de una roulotte que ha empotrado su vehículo contra un balcón de dicha vía.

Al parecer, se trata de unos turistas que se han metido por error en las estrellas calles del Realejo hasta que han colisionado con un balcón saliente por no disponer de más espacio para maniobrar.

La Asociación de Vecinos del Realejo ha denunciado el suceso a través de su perfil oficial señalando que "en la calle Cuarto Real una roulotte se ha empotrado contra un balcón, hay dos señales prohibiendo el paso a camiones, vehículos pesados, etc...".

En la calle Cuarto Real una rulote se ha empotrado contra un balcón, hay dos señales prohibiendo el paso a camiones, vehículos pesados, etc. pic.twitter.com/IJX2DDaURb — Asociación de Vecinos Realejo (Granada) (@RealejoGranada) August 20, 2019

Ante las preguntas de los usuarios sobre dónde irían los dueños de la autocaravana, la Asociación de Vecinos del Realejo han hecho el siguiente comentario con sorna: "Pues eso es lo más gracioso ni ellos sabían dónde iban, lo mismo querían hacer noche en el Campo del Príncipe".

Según han explicado en el Twitter, la persona que conducía el vehículo ha tenido que dar la vuelta y salir por Ancha de la Virgen debido a que no podía salir ni por la Cuesta del Pescado hacia el Paseo del Salón.

La Asociación de Vecinos Realejo, San Matías, Santa Ana y Barrio de la Virgen es una de las más activas en la lucha contra la turistificación y a favor de la peatonilazción y de una movilidad que esté más acorde a la vida de las personas que habiatan el barrio todos los días.

En este sentido, una de sus grandes reivindicaciones es la de restringir el tráfico de nuevas formas de vehículos como los patines y promover una forma de movilidad más sostenible.