Más de mil sanitarios han sufrido agresiones durante los últimos 14 años en Granada

Granada registró 1.054 agresiones a personal sanitario entre los años 2007 y 2020, según los datos que se desprenden de un estudio presentado este viernes por el sindicato CCOO, que refleja que, por centros de salud, el porcentaje más alto lo sufren los profesionales del distrito Metropolitano, casi la tercera parte del total (31,64%).

Asimismo, en cuanto a hospitales, es el Virgen de las Nieves el que recibe mayor número de agresiones, el 17,72% de toda Granada. Se da la circunstancia que en la capital y área metropolitana se producen el 58,22 por ciento de todas las agresiones registradas en la provincia, ha detallado el sindicato en una nota de prensa.

El informe apunta a que, debido a la pandemia y a la reducción de la atención sanitaria presencial, el ratio de agresiones que los trabajadores del SAS sufren a diario se redujo considerablemente en Granada, pasando de 4,19 en 2019 a 2,85 en 2020.

Granada es una de las provincias que menos agresiones totales sufre con respecto al resto de provincias andaluzas, concretamente supone un 7,65 por ciento del total de agresiones registradas en el RIAC durante los 14 años analizados. Es una situación similar a la observada cuando se relacionan con la plantilla tomando como referencia el censo del SAS (14.493 profesionales), de lo que se desprende que "es la provincia andaluza que menos agresiones sufre en los últimos trece años, con un 7,27%, muy por debajo de la media andaluza que se sitúa en 13,47%".

El secretario general del sindicato de Sanidad, Félix Alonso, ha matizado que este estudio se refiere exclusivamente a las agresiones registradas, todas aquellas que no han sido denunciadas quedan obviamente fuera de este informe, "aunque tenemos constancia que cerca de un 20% de agresiones no trascienden y por tanto no se registran".

En CCOO, ha explicado el responsable sindical, se han planteado propuestas para intentar atajar este problema como medidas de choque: lo primero y fundamental es que "la plantilla esté cubierta al cien por cien en los centros asistenciales con más riesgo, como son las Urgencias tanto de Hospital como de Primaria y los centros de salud del distrito Metropolitano de Granada donde más agresiones se producen".

"También pedimos más refuerzos de personal de seguridad, e instamos a que se aumenten las penas y las cuantías económicas de las multas por agresiones porque es muy importante y fundamental concienciar a la población", ha agregado Alonso.