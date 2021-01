Los sanitarios piden más "velocidad" en la vacunación ante la tercera ola

Esperamos una mayor velocidad en la vacunación”. La secretaria general del Sindicato Médico en Granada, Carmen Serrano, pone voz a la preocupación que en estos días se vive en determinados sectores sanitarios. La vacuna ha llegado, pero se requieren “refuerzos” en Atención Primaria y se apunta a que la población que debía recibir la dosis en esta primera fase “está infravacunada”. Granada cuenta con 18 puntos en los que se inyecta la solución diseñada contra el Covid-19 por Pfizer y BioNTech.

A nivel andaluz, según el balance ofrecido por la Consejería de Salud y Familias, desde el 27 de diciembre y hasta el pasado domingo se habían administrado 26.464 vacunas de las 70.000 dosis recibidas para Andalucía. A falta de conocer el desglose de datos provincializados, sí se sabe que esta semana la inyección llegará a 54 residencias de mayores en Granada. Los residentes en geriátricos son junto con los sanitarios parte del grupo prioritario de vacunación. En esta semana, además, la Junta informó de que repartirá entre las provincias otras 69.225 dosis. La población andaluza ronda los 8,5 millones de habitantes y únicamente en el sector sanitario se contabilizan más de 100.000 profesionales.

“No debería afectar que hubiera festivos”, explica la secretaria provincial del sindicato de enfermería Satse en Granada, Faina Gómez, que reconoce que el proceso de inmunización no va con la “celeridad” que estiman necesaria. “Y no debería ser así”, zanja. Satse –que explica que no se han facilitado datos provincializados sobre las vacunas que han llegado y las que se han dispensado– ha hecho un cálculo sobre el número de enfermeras que serían necesarias en la provincia para dar cobertura a la Atención Primaria en Granada y a los distintos frentes que la pandemia ha abierto en estos meses, desde rastreo a la tan deseada vacuna Según este cálculo, “estimamos que son necesarias 5.073 enfermeras y enfermeros más” en la provincia, explica Gómez, que reconoce que con las plantillas actuales “no llegamos”.

Para el presidente del Colegio de Enfermería, Jacinto Escobar, el proceso une “esperanza” con la sensación de que no marcha “al ritmo que quisiéramos”. El martes, según confirmó Escobar, se iniciaron las vacunaciones en los hospitales de Motril y Loja y se espera que toda la plantilla sanitaria esté inmunizada entre este mes y el próximo. “Queda un número importante” de sanitarios por vacunar, destaca el presidente del Colegio de Enfermería, que añade que “estamos muy preocupados” por las consecuencias que puedan tener las celebraciones de Navidad. “Pensamos que en diez días es posible” que se vea repuntar la curva de contagios, “y eso sería muy malo. Los hospitales no están vacíos” y esta nueva ola casi se solaparía con los efectos de la anterior. “Todavía no nos hemos recuperado”. Así, Escobar hace un llamamiento por mantener las medidas de protección.

Para Carmen Serrano, del Sindicato Médico, se hace necesario un “protocolo”. “El problema que nos planteamos es cómo es posible que no se hubiese establecido un protocolo” desde el primer día de dispensación de las vacunas, el 27 de diciembre. “Después de eso, el 28 de diciembre, nos reconocieron que no tenían vacunas” para los sanitarios. Hubo apenas 60 dosis y la nueva remesa no llegó hasta que se solventaron los problemas logísticos reconocidos por Pfizer y BioNTech en la distribución a España. “Si tenían preparados cien puntos de vacunación y 5.000 enfermeras, no se entiende que no hubieran hecho un protocolo”, reflexiona sobre el papel de la Junta.

Gómez, por su parte, indica que “está claro que la Consejería no ha dimensionado que hay que reforzar la Atención Primaria”, que además de inocular la vacuna debe mantener la asistencia a los pacientes, las tareas de rastreo o los cribados, tareas que se intensificarán previsiblemente en estos días con el progresivo avance de lo que ya se estima como la tercera ola de la pandemia. Ya se da por hecho que la Junta tomará medidas el próximo 8 de enero –que posiblemente conlleven más restricciones. En Granada, el pasado lunes se informó de 123 contagios más y el martes, de 90.

“La logística está bien”, señala la representante de Satse, “pero si faltan profesionales, la realidad es que no se está vacunando y tendríamos que estar centrados en la vacuna”. Y ello requiere de más contrataciones, también para garantizar el descanso de los trabajadores sanitarios “de cara a la tercera ola”. Según Gómez, los equipos de vacunación designados en Granada “no son suficientes”.

El grueso de la población vacunada desde el pasado 27 de diciembre en Granada se encuentra en las residencias. Según explica Álvaro Morales, responsable de los tres centros del Grupo Alfaguara, “llevamos un ritmo muy alto”. En las tres residencias que gestiona “ya estamos vacunados”. El plan de la Junta es alcanzar esta semana a otros 54 geriátricos de la provincia. “Es un plan superambicioso y lo están cumpliendo”, valora Morales, que destaca la labor desarrollada en estos días por la Unidad de Residencias de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. “Han ido a vacunar y da gusto verlos, todo está protocolizado. Llevan un ritmo superbueno”. Eso sí, Morales reconoce que no sabe qué porcentaje de residentes está vacunado.

En los centros que gestiona, con unos 170 usuarios, apenas dos han decidido pasar las fiestas navideñas con sus familias. “Los mismos mayores no lo veían seguro”, indica sobre la decisión de volver a casa por Navidad. En cuanto a las autorizaciones, señala que ni los trabajadores ni los usuarios de los tres centros del Grupo han presentado reticencias a la vacuna. “Ninguno ha tenido ningún tipo de duda” sobre la vacuna, apostilla.