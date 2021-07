Luis Salvador aún es portavoz legal del grupo de Cs, según el secretario municipal

El secretario general del Ayuntamiento de Granada ha aclarado que a día de hoy Luis Salvador y José Antonio Huertas no usurpan la representatividad del grupo municipal de Ciudadanos porque “no se ha registrado ninguna comunicación oficial al respecto”.

Tras conocerse las palabras del coordinador regional de la formación naranja, Juan Marín, donde ha afirmado la “comunicación oficial” de la expulsión del partido a Luis Salvador y a José Antonio Huertas, y por la petición a través de una petición plenaria por parte del PP para aclarar la situación de estos dos concejales, el secretario general del Consistorio ha dado esta respuesta, por la que ha indicado que todavía se legitima la presencia de ambos ediles como representantes de Ciudadanos, al no haberse registrado en el Ayuntamiento la entrada de ninguna comunicación oficial que indique la expulsión de ambos ediles.

El concejal popular Francisco Fuentes, ha pedido explicaciones, ya que, después del anuncio de Marín, entendía que Salvador y Huertas “pierden la representatividad de Ciudadanos y están usurpando su puesto” y pedía que “se adopten de inmediato en este mismo pleno, las medidas necesarias, para que no puedan ejercer la representatividad que ya no tienen”.

El secretario municipal ha apelado a un informe de secretaría sobre una concejala que pasó a ser no adscrita en 2017 que dice que corresponde al pleno tomar esta decisión: “Se debe proceder a comprobar que la comunicación de expulsión se efectúa por el representante legal del partido, con la documentación precisa que acredite la expulsión y adoptar la decisiones pertinentes”. En este sentido, el secretario ha subrayado que “se está halando de recortes de prensa, pero no hay ninguna notificación oficial y la cosa está en ver si pasan a no adscritos, luego tiene que haber un informe y luego tendrían que pasar al pleno”.